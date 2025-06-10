Росіянин у США відмив $530 млн через криптовалютну фірму Evita, щоб обійти санкції проти банків рф

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянину росії Юрію Гугніну, мешканцю Нью-Йорка, у відмиванні $530 млн через власну криптовалютну фірму Evita. Злочини відбувались з червня 2023 року по січень 2025 року.

Гугніну пред’явили 22 звинувачення, які включають банківське шахрайство, ухилення від санкцій і порушення експортного контролю.

Гугін, якому 38 років, також відомий як Юрій Машуков та Джордж Гугнін. Він використовував свою криптовалютну компанію Evita для переправлення $530 млн закордонних платежів через американські банки та криптовалютні біржі, приховуючи при цьому джерело та мету транзакцій.

Згідно з судовими документами, Гугніна звинувачують у шахрайстві з банківськими переказами, змові з метою обману США, порушенні Закону про Міжнародні Надзвичайні Економічні Повноваження (IEEPA), веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, невпровадженні ефективної програми дотримання вимог протидії відмиванню грошей, неподанні звітів про підозрілу діяльність, відмиванні грошей та пов’язаних звинуваченнях у змові. Гугніна арештовано 9 червня.

Росіянин приїхав до Сполучених Штатів і відмивав гроші під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для уникнення санкцій та експортного контролю, обману американських фінансових установ.

Як стверджується в обвинувальному акті, Гугнін є засновником, президентом, скарбничим та офіцером з дотримання вимог американських компаній Evita Investments Inc. (Evita Investments) та Evita Pay Inc. (Evita Pay). Він використовував обидві компанії, щоб дозволити іноземним клієнтам — багато з яких мали кошти в підсанкційних російських банках — надавати йому криптовалюту, яку він потім відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США. Гугнін врешті-решт конвертував кошти в долари США або інші фіатні валюти, а потім здійснював платежі через банківські рахунки на Манхеттені від імені своїх іноземних клієнтів. При цьому джерела коштів приховувалися. Більша частина коштів проходила через стейблкоїни Tether USDT.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Росіянин неодноразово брехав американським банкам та біржам, говорячи їм, що Evita не веде бізнес з організаціями в росії та не має справ із підсанкційними організаціями. Насправді багато клієнтів Гугніна знаходилися в росії, і він сприяв платежам коштами, що зберігалися в ПАТ«Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «ВТБ Банк» та АТ «Тинькофф Банк». Гугнін мав особисті рахунки у двох санкціонованих російських банках, АТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Сбербанк», з якими він здійснював операції, під час проживання в США.

У разі визнання винним Гугніну загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років тюрми за кожен пункт банківського шахрайства; максимальне покарання у вигляді 20 років тюрми за кожен з пунктів шахрайства з банківськими переказами, IEEPA, відмивання грошей та пов’язаних звинувачень у змові; максимальне покарання у вигляді 10 років тюрми за невпровадження ефективної програми протидії відмиванню грошей та неподання звітів про підозрілу діяльність; та максимальне покарання у вигляді п’яти років тюрми за змову з метою обману США та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Джерело: Justice.gov