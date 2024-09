«Майбутнє PlayStation»: в провальний Concord вклали $400 млн та великі сподівання

Катастрофічний запуск Concord продовжує породжувати цікаві історії. З закриттям гри Sony PlayStation зазнала великих втрат.

До закриття шутер встиг продатися накладом 30 тис. і нібито коштував $200 млн. Однак це, можливо, дуже поблажлива оцінка. За новими даними від інсайдера виробництво Concord насправді коштувало $400 млн. Це набагато більше, ніж в таких абсолютних хітів, як God of War Ragnarok та The Last of Us Part 2.

Як розповідає колишній журналіст IGN та блогер Колін Моріарті, Concord вважалася «майбутнім PlayStation». Колін отримав нові подробиці з надійного джерела, яке поділилося додатковою інформацією про бюджет гри.

На момент завершення проєкту його бюджет фактично подвоївся. Не всі $400 млн надійшли від PlayStation, але ігровий гігант, ймовірно, вклав величезну додаткову суму. За оцінками журналіста, це найбільша втрата підрозділу Sony PlayStation за останні роки.

I spoke extensively with someone who worked on Concord, and it’s so much worse than you think.

It was internally referred to as “The Future of PlayStation” with Star Wars-like potential, and a dev culture of “toxic positivity” halted any negative feedback.

Making it cost $400m. pic.twitter.com/F5O0oy4gaQ

— Colin Moriarty (@longislandviper) September 20, 2024