Новини IT-бізнес 22.09.2024 о 20:09 comment views icon

«Майбутнє PlayStation»: в провальний Concord вклали $400 млн та великі сподівання

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Андрій Русанов

Автор сайту

«Майбутнє PlayStation»: в провальний Concord вклали $400 млн та великі сподівання

Катастрофічний запуск Concord продовжує породжувати цікаві історії. З закриттям гри Sony PlayStation зазнала великих втрат.

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До закриття шутер встиг продатися накладом 30 тис. і нібито коштував $200 млн. Однак це, можливо, дуже поблажлива оцінка. За новими даними від інсайдера виробництво Concord насправді коштувало $400 млн. Це набагато більше, ніж в таких абсолютних хітів, як God of War Ragnarok та The Last of Us Part 2.

Як розповідає колишній журналіст IGN та блогер Колін Моріарті, Concord вважалася «майбутнім PlayStation». Колін отримав нові подробиці з надійного джерела, яке поділилося додатковою інформацією про бюджет гри.

«До моменту, коли гра перейшла в альфа-стан, вони вже витратили на неї $200 млн».

На момент завершення проєкту його бюджет фактично подвоївся. Не всі $400 млн надійшли від PlayStation, але ігровий гігант, ймовірно, вклав величезну додаткову суму. За оцінками журналіста, це найбільша втрата підрозділу Sony PlayStation за останні роки.

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Моріарті каже, що Concord був у поганому стані до минулого року, що призвело до додаткових витрат, попри й без того величезний бюджет. Повідомляється, що студія страждала від культури «токсичного позитивізму» та відкидала будь-які справедливі негативні відгуки. Після провалу Concord студія Firewalk готується до найгіршого. Режисер шутера нещодавно звільнився, можливо розробників чекають інші звільнення або навіть закриття.

Фізичні копії Concord після закриття гри продають, як «ексклюзиви» — з ціною до $25 000 на eBay

Джерело: Tech4Gamers

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