27.01.2026

Розробник створив для macOS програму контролю постави: екран заблюрять, якщо ви сутулитесь

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Програма для macOS

Розробник випустив безплатний застосунок, який змусить вас боротися з собою за право працювати або дивитися серіал. Програма Posturr для macOS блюрить ваш екран, якщо ви починаєте сутулитися.


Том Джонелл представив застосунок, який використовує камеру ноутбука, щоб у реальному часі стежити за поставою користувача. Якщо людина починає сутулитися, екран поступово розмивається. Коли спина вирівнюється — зображення одразу стає чітким.

Програма через камеру відстежує положення голови та плечей, аналізує відстань між ними й визначає, чи ви нахилилися вперед. Для цього використовується фреймворк Apple Vision по відстеженню обличчя та положення тіла. На основі цих даних Posturr вирішує, коли застосувати розмиття. Блюр накладається на системному рівні через Core Graphics, тобто ефект працює поверх усіх програм.

За словами розробника, програма на macOS приватна. Том Джонелл запевняє, що всі дані обробляються локально на Mac. Камера не записує відео, нічого не зберігає і не надсилає на сервери. Відеопотік використовується лише для визначення постави в реальному часі.


Posturr здатна підтримувати кілька моніторів, працює з зовнішніми дисплеями та не вимагає підключення до інтернету. Код програми на macOS відкритий і доступний на GitHub, застосунок поширюється за ліцензією MIT. Готові збірки можна завантажити у форматах DMG та ZIP зі сторінки релізів. Актуальна версія на момент публікації — v1.4.0.

Нагадаємо, раніше ентузіасти створили сайт Bugs Apple Loves, присвячений багам iOS і macOS, які компанія не виправляє роками. Також вперше за 5 років з моменту випуску Apple представила оновила AirTag.

Джерело: Gigazine

