Розробника робота-гуманоїда Figure 01 оцінили у $2,6 млрд — після інвестицій Безоса, OpenAI та Nvidia

Figure AI зібрала $675 млн в черговому раунді фінансування і планує використати кошти на прискорення розробки свого робота-гуманоїда Figure 01. Серед інвесторів — засновник Amazon Джефф Безос, Nvidia, OpenAI та Microsoft, повідомляє CNBC.

Компанія Figure AI, заснована у 2022 році, розробила універсального робота під назвою Figure 01, який виглядає та рухається як людина. У майбутньому подібних роботів планують постачати для використання у виробництві, доставці та логістиці, на складах і в роздрібній торгівлі — там, де є «найбільший брак робочої сили». За даними Торгово-промислової палати США, у серпні 2023 року на виробництві фіксували 616 000 вакансій.

Стартап наголошує, що їхні машини не призначені для військових чи оборонних потреб.

Цього тижня Figure AI оприлюднила нову демонстрацію, де Figure 01 ходить на двох ногах, підіймає пластикові коробки та ставить їх на конвеєр:

Кінцева мета стартапу — «примусити» роботів виконувати повсякденні завдання автоматично, для чого планується розробка «надійніших систем ШІ».

Front-end с нуля. Почніть кар'єру веб-розробника через декілька місяців інтенсивної підготовки у колі однодумців та підтримки тренера. Реєстрація на курс

У четвер Figure заявила, що співпрацює з OpenAI у «розробці моделей штучного інтелекту нового покоління для гуманоїдних роботів» та використовуватиме хмарні служби Microsoft Azure.

Figure AI — лише одна з багатьох компаній, які намагаються створити ефективних роботів-гуманоїдів. Agility Robotics, яку підтримує Amazon, вже планує відкрити фабрику, яка зможе виробляти до 10 000 її двоногих роботів Digit на рік. Tesla тим часом намагається побудувати власного робота-гуманоїда Optimus, як і робототехнічна компанія Boston Dynamics, яка розробила одразу кілька моделей. Норвезький робостартап 1X Technologies також нещодавно зібрав $100 мільйонів інвестицій за підтримки OpenAI.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що ринок роботів-гуманоїдів досягне $38 мільярдів до 2035 року, і прогнозують, що понад 250 000 одиниць можуть бути відвантажені вже у 2030 році.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!