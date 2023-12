Розробники Fortnite «понерфили‎» сідниці Соліда Снейка — гравці обурені й вимагають зробити їх «достатньо соковитими‎»

Як і в Super Smash Bros. Ultimate, головний герой Metal Gear Solid має пласку п’яту точку в королівській битві Epic Games.

Перший сезон п’ятої глави Fortnite стартував, представляючи нові локації, зброю для розблокування та скіни — один з таких, Снейк із Metal Gear Solid, глибоко засмутив гравців своїм зовнішнім виглядом.

Солід Снейк, головний герой багатьох ігор Metal Gear Solid, короткочасно з’являвся в екшн-платформері Ape Escape 3, спортивній грі Evolution Skateboarding і ряді бойовиків, включаючи DreamMix TV World Fighters і серію Super Smash Bros. Хоча він загалом зберігав свій оригінальний вигляд у всіх іграх, одна річ іноді зазнавала змін — «‎соковитість» його сідниць.

we have to get solid snake out of the multiverse. if he shows up in another game his ass is gonna be fully concave. every time he meets ryu from street fighter he has less cake. pic.twitter.com/Lr5SxRnPs1

— Topher Florence (@topherflorence) December 3, 2023