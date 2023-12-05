Новини Ігри 05.12.2023 о 12:29 comment views icon

Розробники Fortnite «понерфили‎» сідниці Соліда Снейка — гравці обурені й вимагають зробити їх «достатньо соковитими‎»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Розробники Fortnite «понерфили‎» сідниці Соліда Снейка — гравці обурені й вимагають зробити їх «достатньо соковитими‎»

Як і в Super Smash Bros. Ultimate, головний герой Metal Gear Solid має пласку п’яту точку в королівській битві Epic Games.

Перший сезон п’ятої глави Fortnite стартував, представляючи нові локації, зброю для розблокування та скіни — один з таких, Снейк із Metal Gear Solid, глибоко засмутив гравців своїм зовнішнім виглядом.

Солід Снейк, головний герой багатьох ігор Metal Gear Solid, короткочасно з’являвся в екшн-платформері Ape Escape 3, спортивній грі Evolution Skateboarding і ряді бойовиків, включаючи DreamMix TV World Fighters і серію Super Smash Bros. Хоча він загалом зберігав свій оригінальний вигляд у всіх іграх, одна річ іноді зазнавала змін — «‎соковитість» його сідниць.

Ця частина тіла персонажа зазвичай досить помітна під час стрибків і повзання, але розробники «понерфили‎» сідниці Снейка у Super Smash Bros Ultimate, і тепер те саме сталося у Fortnite.

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У TikTok, Reddit і Twitter гравці скаржаться на зміни у зовнішньому вигляді персонажа. Дехто трагічно заявляє, що Epic Games — або Fortnite — ненавидять «‎чоловічі сідниці», оскільки розробники зробили їх пласкими й в інших персонажів, включаючи Капітана Америку та Думґая.

«Fortnite понефив сідниці Снейка», — написав у Twitter користувач AttackOnCoffee. «Це злочин».

Джерело: Kotaku

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