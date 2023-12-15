Ринок відеоігор Китаю відновився у 2023 році. Внутрішній виторг — $42,6 млрд

Цього року китайський ринок відеоігор повернувся до зростання. Його внутрішній дохід збільшився на 13% до 303 млрд юанів ($42,6 млрд), залишивши позаду 8-місячний період репресій Пекіна два роки тому, коли треба було отримувати дозволи на розробку ігор.

Галузева асоціація CGIGC заявила на конференції в Гуанчжоу, що внутрішній дохід галузі цього року вперше сягнув понад 300 млрд юанів. Вона також повідомила, що кількість геймерів у Китаї зросла на 0,61% до рекордних 668 мільйонів, що більше, ніж усе населення Північної Америки, передає Reuters.

Розроблені в Китаї ігри продовжують зростати, оскільки Пекін наголошує на необхідності самодостатності в галузі технологій. Річний дохід від вітчизняних ігор зріс до 256 млрд юанів, що на 15% більше, ніж у попередньому році. Доходи від китайських ігор на міжнародних ринках, однак, зазнали удару після того, як такі країни, як Індія, посилили їхню перевірку з міркувань національної безпеки. У 2023 році дохід Китаю від закордонних ігор впав на 5,65% до $16,3 млрд.

Ігри в стилі аніме з Китаю, такі як Genshin Impact від miHoYo, набули популярності та збільшили дохід, а мобільні ігри в стилі аніме цього року зросли на 31% до 31 млрд юанів порівняно з минулим роком.

Відновлення ігрової індустрії Китаю відображається в тому, що китайський ігровий гігант Tencent повернувся до зростання цього року після першого в історії зниження доходів торік. Конкурент Tencent, компанія NetEase, також пережила сильний рік, оскільки її акції зросли більш ніж на 40% цього року завдяки таким ігровим хітам, як Egg Party.