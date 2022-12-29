Ринок відеокарт обвалився до 20-річного мінімуму — за рік продажі впали на 42%, NVIDIA та Intel наростили частку, а AMD сильно втратила

Попит на відеокарти значно зріс під час пандемії COVID-19, оскільки деякі люди проводили більше часу вдома, граючи в ігри, інші ж намагалися добувати Ethereum, щоб заробити. Але тепер, коли світ знову відкрився (здебільшого), а видобуток Ethereum «помер», попит на дискретні відеокарти різко впав. За даними Jon Peddie Research, постачання дискретних відеокарт у третьому кварталі 2022 досягли майже 20-річного мінімуму.

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У третьому кварталі галузь поставила близько 6,9 млн окремих графічних плат для настільних ПК, включаючи топові ігрові рішення, і таку ж кількість дискретних графічних процесорів для ноутбуків. В цілому AMD, Intel та NVIDIA поставили близько 14 млн дискретних графічних процесорів для настільних комп’ютерів та ноутбуків, що на 42% менше у порівнянні з минулим роком. При цьому постачання інтегрованих графічних процесорів у третьому кварталі 2022 року склало близько 61,5 млн одиниць.

6,9 мільйона відеокарт для ПК – це найменша кількість графічних карт, поставлених принаймні з третього кварталу 2005 року. Їхні продажі були досить високими на початку 2000-х років, оскільки вбудовані графічні процесори були недостатньо хорошими. Можна з упевненістю говорити, що у третьому кварталі 2022 року постачання графічних плат для настільних ПК досягло приблизно 20-річного мінімуму.

Попри падіння попиту на дискретні відеокарти для настільних ПК (штучні продажі впали на 31,9% в порівнянні з минулим роком), NVIDIA не тільки вдалося зберегти своє лідерство, але навіть зміцнити свої позиції з часткою ринку 86% – найвищий показник за всю історію. Навпаки, частка AMD впала приблизно до 10%, що мінімум за 20 років. Що стосується Intel, то лише за один квартал їй вдалося захопити 4% ринку дискретних відеокарт для настільних ПК – непоганий старт. Більшість карт, проданих Intel у третьому кварталі 2023 року, були моделями початкового рівня, але вони мали попит у клієнтів Intel через впізнаваність бренду та висвітлення їх виходу у ЗМІ.

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Є нюанс у продажах настільних відеокарт у порівнянні з початком 21 століття. Постачання дискретних графічних процесорів для ноутбуків на початку 2000-х років були не такими високими, як сьогодні – тоді продавалося не так багато ноутбуків. Тому цілком можливо, що спільний продаж дискретних рішень для настільних комп’ютерів та ноутбуків більш-менш відповідає ситуації 15–17 років тому. Крім того, оскільки графічні процесори значно подорожчали, AMD та NVIDIA останніми роками заробили значно більше.

У листопаді ми вже писали, що продажі відеокарт різко впали у третьому кварталі 2022 року – ентузіасти чекали дискретних графічних плат NVIDIA RTX 4000-ї серії та AMD Radeon RX 7000, тоді як виробники ПК максимально витрачали свої запаси процесорів з вбудованою графікою. У той час як весь ринок впав приблизно на 25,1% у річному обчисленні, ринок дискретних графічних процесорів впав на 42%.

Jon Peddie Research акцентує на тому, що падіння продажів графічних процесорів у третьому кварталі стало найзначнішим із часів рецесії 2009 року. На думку Tom’s Hardware, ситуація на ринку GPU ще гірша.