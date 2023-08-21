S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom 2023 — український енергетик GSC Game World та NON STOP частуватиме відвідувачів виставки

Вже завтра у Кельні стартує Gamescom 2023 (церемонія відкриття відбудеться о 21:00 за Києвом) з окремим українським павільйоном — цьогоріч міжнародна виставка відеоігор не лише дивуватиме показами майбутніх ігрових хітів, але й частуватиме відвідувачів українськими енергетиками NON STOP з майбутньої гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

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NON STOP та S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom 2023

Лімітований (та досить ажіотажний) енергетик зі смаком кавуна випустили у червні в межах давньої співпраці GSC Game World та виробника енергетиків NON STOP (української компанії «Нові Продукти»). Напій випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л та 0,25 л, що повторює естетику гри GSC Game World, та має смак кавуна. Це частина добре продуманої рекламної кампанії — раніше розробники підтвердили появу напою в самій грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля (брендовий напій зустрічався лише у дебютній частині франшизи S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, яка вийшла у 2007 році. За сюжетом гри, енергетик можна було купити у торговців, інших сталкерів, або просто знайти у схованці) — він додаватиме сил і витривалості персонажам.

Нагадуємо, що демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля привезуть на Gamescom 2023, щоб охочі могли сповна оцінити довгоочікуване продовження знаменитого постапокаліптичного шутера української GSC Game World. Тож поява енергетика NON STOP S.T.A.L.K.E.R. Limited edition на Gamescom 2023 лише підсилить інтерес до гри GSC Game World.

У планах виробника NON STOP також розширення продаж енергетика за грою S.T.A.L.K.E.R. 2 за межі України — та його представлення у європейських торгових мережах.

Вихід S.T.A.L.K.E.R. 2, як і раніше, заплановано на цей рік — гра вийде на ПК, Xbox Series X|S та відразу з’явиться в Game Pass. Гра не отримає російської локалізації (це принципова позиція українських розробників).

Трейлер церемонії відкриття Gamescom Opening Night Live

Кількома годинами раніше ведучий та продюсер Джефф Кілі презентував трейлер до відкриття — і, судячи з нього, нас очікує досить насичена програма з анонсами та демонстраціями понад 20 ігор (здебільшого показ присвятять вже анонсованим тайтлам). На заході очікуються такі гучні проєкти, як Starfield, сюжетне доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Assassins Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare III, Mortal Kombat 1, Armored Core VI Fires of Rubicon, Alan Wake 2 та інші. Також очікуємо анонс сиквелу шутера Metro Exodus від української студії 4A Games.

У програмі шоу також турніри з кіберспорту, костюмовані косплей-вечірки, знайомства з героями індустрії.