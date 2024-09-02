S.T.A.L.K.E.R. 2: розробники розкрили деталі першого завдання та біографію ключового персонажа

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Компанія GSC Game World розкрила нові деталі сюжету S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Обережно! Далі спойлери.

На виставці PAX West, де представили демоверсію гри, фанати дізналися про перше завдання головного героя Скіфа, яке має назву «Туди й назад». Згідно з описом квесту, Скіф погоджується на обмін з професором Германом. Ось як сам герой описує своє завдання:

«Схоже на чесний обмін. Герман отримує мій особливий камінь, а я — новий дім і надію на нове життя. Усе, що мені потрібно зробити, — це перетнути периметр і успішно активувати сканер. Цей всезнайка наполягає, що це єдиний спосіб відновити аномальні властивості мого випробуваного артефакту. Я лише сподіваюся, що цей маленький експеримент не затягнеться надовго, незалежно від того, які байки розповідають про цю Зону».

Ці слова Скіфа розкривають його початкові наміри — швидко виконати завдання та розпочати нове життя. Однак, судячи з назви квесту «Туди й назад» і натяків на непередбачуваність Зони, плани героя можуть зазнати серйозних змін.

GSC Game World також оприлюднила біографію професора Германа на офіційному сайті гри. Його кар’єра розпочалася з аспірантської практики на об’єкті «Янтар». Такий досвід мав на меті відлякати надто допитливих кандидатів від наукової діяльності.

Попри складнощі, Герман досяг успіху завдяки амбіціям та вмінню залучати людей до небезпечних завдань. Після вимкнення Випалювача Мізків він очолив одну з перших експедицій до центральних регіонів Зони, керуючи мобільною лабораторією поблизу Юпітера.

Професор Герман став старшим дослідником у Науково-дослідному інституті Чорнобильської аномальної зони (НДІЧАЗ). Однак його теорія про можливість створення артефактів за межами Зони спонукала до проведення таємних експериментів, про які не знали ні колеги, ні керівництво інституту.

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Нагадаємо, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», реліз якої запланований на 20 листопада, спершу вийде без деяких технічних та ігрових функцій. На старті гра не матиме апаратного трасування, офіційної підтримки модифікацій та мультиплеєру. Розробники планують додати ці можливості пізніше.

Джерело: DOU

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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