S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде без апаратного трасування, офіційної підтримки модів та багатокористувацької гри — додадуть пізніше

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S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті вийде 20 листопада, але отримає не всі технічні та ігрові можливості, які з’являться згодом.

Команда розробників GSC Game World наразі максимально вдосконалює S.T.A.L.K.E.R. 2 до релізу. Пізніше компанія планує оновлення та анонсовані сюжетні DLC. Крім того, лише після запуску гри вона отримає три важливі режими. Один з них, апаратне трасування променів, навряд з’явиться 20 листопада. Про це розповів Алессіо Палумбо з Wccftech провідний продюсер S.T.A.L.K.E.R. 2 Слава Лук’яненко.

«У нас буде програмне трасування променів. Що стосується апаратної трасування променів, то для нас ще зарано, але ми експериментуємо з цим. Ми намагаємося отримати його на дату випуску, але дуже малоймовірно, що ви матимете його під час запуску. Але NVIDIA DLSS буде».

Ще дві функції, які з’являться в S.T.A.L.K.E.R. 2 вже після запуску, — кросплатформні модифікації та багатокористувацька гра. Лук’яненко та PR-спеціаліст Захар Бочаров детально розповіли про модифікації:

«S.T.A.L.K.E.R. — відома франшиза не лише завдяки іграм, а й завдяки підтримці спільноти модерів, яка процвітала останні 15 років, і ми не дуже хочемо відмовлятися від цих людей. Отже, після релізу, я не можу сказати, коли саме, але ми хочемо зробити це якомога ближче до дати релізу, у нас буде офіційна підтримка модів. На наступний рік ми готуємо нові, цікаві ініціативи. Ми прагнемо підтримувати як ПК, так і консоль», — каже Слава Лук’яненко. «Так, ми фактично вже підтримуємо їх з Mod.io в оригінальній трилогії. Я не можу підтвердити, чи це буде Mod.io, чи щось інше для STALKER 2. Але річ у тому, що сцена модингу зараз трохи схожа на Дикий Захід, де вам потрібно завантажувати файли, замінювати файли тощо. Тому ми хочемо зробити її структурованою. На ринку є певні способи зробити її структурованою: Steamworks, Mod.io та інші. Ми досліджуємо, ми працюємо над цим, і ми хочемо зробити це якомога ближче до випуску. Ми не можемо гарантувати, що це буде під час випуску, але ми докладаємо всіх зусиль, зробити це вчасно», — розповідає Захар Бочаров.

Про багатокористувацьку гру відомо менше. GSC Game World раніше стверджувала, що додасть багатокористувацьку гру після запуску. Наразі розробники сконцентровані на максимальному «шліфуванні» однокористувацької гри. Захар Бочаров каже, що нема нової інформації про це зараз.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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