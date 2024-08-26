S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає власну відеокарту — MSI готує особливу RTX 4070 Ti Super

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Компанія MSI планує випустити нову модель відеокарти GeForce RTX 4070 Ti Super, присвячену очікуваній грі «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».

MSI змінила підхід до створення спеціальних видань відеокарт, зосередившись на єдиному дизайні охолодження для моделей, натхненних популярними ігровими франшизами. Нещодавно виробник представив версію World of Warcraft на честь 20-річчя гри та модель Wukong Edition на замовлення NVIDIA.

Незабаром MSI планує випустити третю модель у цій серії — GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim Stalker 2 Edition. Інформація про неї з’явилася в базі даних Євразійської економічної комісії. Ця відеокарта присвячена грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, реліз якої запланований на 20 листопада. Гра вийде на PC (Steam, GOG, EGS), Xbox Series X, S та буде доступна в Game Pass.

На відміну від версій World of Warcraft та Wukong, які базуються на RTX 4070 Super, модель S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition використовуватиме потужнішу RTX 4070 Ti Super. Дизайн охолодження нової моделі відповідатиме серії Gaming X Slim, але матиме унікальне кольорове оформлення та спеціальну задню пластину. Ймовірно, відеокарта комплектуватиметься грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, що є логічним, з огляду на її ціну понад $800.

MSI також готує оновлення для лінійки RTX 4070 GDDR6. Компанія розробляє нові варіанти E1 для моделей Ventus 2X та 3X. Проте в назвах цих моделей не вказано інформацію про пам’ять, що може свідчити про зміни в її конфігурації. Крім того, повний список нових моделей включає RTX 3050 6GB, яку випустили на початку цього року.

Нагадаємо, нещодавно на фестивалі Gamescom 2024 розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новий трейлер із гри, присвячений Шраму.

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Джерело: videocardz

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