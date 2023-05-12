Samsung анонсувала першу у світі пам’ять DRAM CXL 2.0 ємністю 128 ГБ

Компанія Samsung представила перше у світі рішення DRAM на базі нового стандарту CXL 2.0. Це пам’ять DRAM місткістю 128 ГБ, призначена для використання у високопродуктивних обчислювальних пристроях та серверах. Над цим новим стандартом Samsung працювала разом з Intel.

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Пам’ять DRAM CXL 2.0 підтримує PCIe 5.0 та використовує 8 ліній. Вона забезпечує швидкість передачі до 35 Гбіт/с. Новий стандарт CXL 2.0 (на відміну попереднього покоління) тепер підтримує пул пам’яті. Це метод керування пам’яттю, який пов’язує кілька блоків пам’яті на сервері для створення пулів пам’яті та дозволяє хостам динамічно розподіляти пам’ять пулів залежно від їх потреб. Це підвищує загальну ефективність та знижує експлуатаційні витрати. Зазначимо, поки що така пам’ять призначена лише для застосування у серверних системах. Виробники досі працюють над пам’яттю CXL споживчого рівня.

Samsung повідомила, що має намір запустити масове виробництво пам’яті DRAM CXL 2.0 наприкінці цього року. Вона запропонує своїм клієнтам різні розміри пристроїв для систем високопродуктивних обчислень та серверів. Ці рішення можуть збільшити пропускну здатність та місткість основної пам’яті DRAM на сервері, забезпечуючи вищу продуктивність штучного інтелекту та машинного навчання.

Джерело: sammobile