Samsung безплатно замінить дисплеї на смартфонах Galaxy, які зіткнулися з проблемою зеленої лінії

Останнім часом почастішали повідомлення про появу зеленої лінії на дисплеях смартфонів Samsung. Найчастіше вона проявляється на пристроях кількарічної давнини, наприклад, серії Galaxy S21, причому моделі Galaxy S21 Ultra та S21 FE згадуються найчастіше. В багатьох випадках зелена лінія на екрані з’являється після оновлення програмного забезпечення.

Здається, Samsung звернула увагу на цю проблему, принаймні в одній країні. В Індії Samsung тепер пропонує одноразову безплатну заміну дисплея для смартфонів серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 та Galaxy S22, на які вплинула проблема із зеленою лінією. Політика Samsung щодо заміни поширюється лише на ці пристрої, якщо вони були придбані протягом останніх трьох років.

Samsung India offers a ONE-TIME FREE SCREEN REPLACEMENT for select models(within 3 years of purchase) experiencing GREEN LINE issue, even if your warranty's expired!

Applicable Models:

•S20 Series

•Note20/Ultra

•S21 Series(Excluded FE)

•S22 Ultra(SM-S908E)

Repost to help pic.twitter.com/t1Au0zthlE

— Tarun Vats (@tarunvats33) April 21, 2024