Поліція США випробувала смартфон Samsung Galaxy Flip як бодікам — досвід поширять на 25 відділів

Samsung розповідає про застосування смартфонів Galaxy Flip правоохоронними органами як натільних камер. Впровадження складних мобільних пристроїв було частиною пілотної програми в поліції міст Кімберлінг та Індіан-Пойнт два роки тому, щоб перевірити, як електроніка може покращити щоденну роботу.

За словами Samsung, це перший випадок, коли складний пристрій використовувався поліцією як бодікамера. Після завершення пілотної програми ще два поліційні департаменти погодилися використовувати Flip як бодікамери. Рішення за результатами цих пілотних випробувань також поширюватимуться на 25 відділень у п’яти штатах.

Смартфони Samsung Galaxy Flip були налаштовані у співпраці з Visual Labs, компанією, яка перепрофілює мобільні пристрої для використання як натільних та реєстраційних камер. За словами Samsung, зміни, як-от переналаштування кнопки гучності для запуску камери, мали на меті полегшити та пришвидшити відеозапис в польових умовах.

«Galaxy Flip додатково функціонує як цифрова камера, необхідна для фільмування доказів на місці злочину, диктофон для опитування свідків та мітка персоналу для відстеження місцеперебування офіцера за допомогою GPS».

Смартфон, звісно, також дозволяє телефонувати, надсилати електронні листи та текстові повідомлення. Він може підтримувати інші функції, такі як комп’ютерна диспетчеризація, запити до баз даних кримінального правосуддя та навіть режим рації, push-to-talk, які відчутно допомагатимуть в оперативній роботі.

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Джерела: Samsung, Engadget

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