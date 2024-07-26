Ютубер провів краш-тест Samsung Galaxy Flip 6 — полум’я не пережив, але складка менша

Складаний смартфон Samsung Galaxy Flip 6 пройшов тест на міцність у Зака ​​Нельсона з YouTube-каналу JerryRigEverything. Як і п’ята версія, новий телефон виявився міцним, витривалим та якісним.

Ютубер розпочав із тесту складаного екрана, який результати якого схожі на ті, що показав свого часу Galaxy Flip 5. Це означає, що не слід надто сильно натискати на нього, знімати захисну плівку або залишати на поверхні пил перед закриттям.

Зак використовує систему тестування на подряпини з поступовим збільшенням тиску на скло, щоб побачити, які навантаження воно може витримати. Подібно до попередника, внутрішній екран Flip 6 може витримати лише подряпини на умовному другому рівні — далі з’являються незворотні пошкодження.

Водночас зовнішній екран отримує пошкодження лише на 6 рівні тиску завдяки захисту Glass Victus 2. Алюмінієву раму з усіх боків відносно легко подряпати, що є аргументом на користь чохла для Galaxy Flip 6.

Samsung Galaxy Flip 6 витримав випробування піском, під час якого Зак насипав його на головний дисплей, екран кришки та шарнір. Попри те, що частинки додали неприємного звуку під час складання петлі, функціональність та вигляд, схоже не постраждали — телефон можна брати на пляж.

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Смартфон навіть витримав тест на зворотне вигинання, коли експериментатор намагався закрити його у зворотній бік. Зак похвалив «магію» Samsung щодо витривалості дисплея та шарніра — деякі інші телефони розламувалися надвоє.

Мабуть, найголовніше для більшості можливих власників, які не збираються ламати телефон — складка на екрані Samsung Galaxy Flip 6 значно менш помітна, ніж на Flip 5. Про це раніше говорили й інші оглядачі.

Джерело: AndroidCentral

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