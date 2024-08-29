Samsung Galaxy Watch FE в Україні: розширений моніторинг здоров’я та ціна 7 тис. грн

Samsung повідомила про початок продажів в Україні нового розумного годинника Galaxy Watch FE1. Він пропонує розширені функції моніторингу здоров’я та фітнесу.

Смартгодинник Galaxy Watch FE має оновлений дизайн та виконаний у розмірі 40 мм. Новинка оснащена 1,2-дюймовим Super AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 396×396 пікселів. Пристрій підтримує Full Color Always On Display. Розумний годинник має 2-ядерний процесор Exynos W920 з частотою 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованого сховища.

В пристрої реалізовано чимало датчиків. За моніторинг стану організму відповідає сенсор BioActive від Samsung (оптичний датчик серцебиття + електричний датчик серцебиття + аналіз біоелектричного імпедансу). Також на борту є акселерометр, барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик та датчик освітленості. На додачу до цього доступні модуль навігації GPS/ Beidou/Galileo та модулі бездротового зв’язку LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n та NFC. Акумулятор має місткість 247 мА∙год. Підтримується бездротова зарядка.

Годинник підтримує понад 100 різних програм тренувань та кілька додаткових розширених функцій. Для бігунів корисним буде аналіз бігу, який допомагає не тільки аналізувати загальну продуктивність, але також може надати ідеї та рекомендації, які допоможуть запобігти травмам. Крім того, відображення персоналізованої зони серцебиття дозволить користувачам встановлювати власні цілі на основі їхніх фізичних можливостей. Функція Body Composition надає вичерпні дані про тіло та фізичну форму, як от індикатори для відстеження прогресу. Користувачі можуть отримувати мотиваційні повідомлення протягом своєї оздоровчої подорожі.

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Також Galaxy Watch FE пропонує розширені функції для сну – від моніторингу режиму сну до інформації про сон, sleep coaching та допомоги у створенні сприятливого середовища. Крім того, користувачі можуть стежити за станом свого серця за допомогою набору функцій для моніторингу. Galaxy Watch FE пропонує функцію HR Alert для виявлення аномально високої або низької частоти серцевих скорочень і функцію сповіщення про нерегулярний серцевий ритм (IHRN) для проактивного моніторингу серцевих ритмів, які можуть свідчити про миготливу аритмію (фібриляцію) передсердь. Крім того, користувачі можуть відстежувати артеріальний тиск та ЕКГ.

Розумний годинник Samsung Galaxy Watch FE вже доступний в Україні за ціною від 6 999 грн. Він пропонується у трьох кольорах – чорному, рожевому золоті та сріблястому – з новими ремінцями, оздобленими синьою та помаранчевою прошивкою.

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