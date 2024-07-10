Samsung Galaxy Watch7 та Watch7 Ultra: Wear OS 5 та покращений моніторинг здоров’я за ціною від $299

Samsung також представила нові версії розумних годинників Galaxy Watch7 та Watch7 Ultra. В новинках реалізовано кілька помітних оновлень, і, на відміну від смартфонів, їхня ціна не змінилась у порівнянні із попередниками.

Цього року Samsung випускає базову модель Galaxy Watch7 і захищену Galaxy Watch7 Ultra. Остання має титановий корпус, водонепроникність 10 АТМ, настроювану кнопку Quick Button і нову динамічну систему вушок для додаткового комфорту. Новий розмір циферблата становить 47 мм, що досить чимало. З іншого боку, Galaxy Watch7 має більш пом’якшений дизайн та менші розміри. Пристрій не дуже схожий на минулорічну модель і пропонує новий набір ремінців.

Обидва годинники отримали такі нововведення, як новий алгоритм ШІ для відстеження сну, функцію виявлення апное уві сні, а також моніторинг серцевого ритму та повідомлення про нерегулярний пульс. Samsung зазначає, що в Watch7 дебютує новий сенсор BioActive, який є більш точним, ніж раніше. Нові датчики тепер дозволяють відстежувати індекс AGEs, який відображає загальний метаболічний стан.

У Galaxy Watch7 та Galaxy Watch7 Ultra використовується процесор Exynos W1000, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Обидва працюють під управлінням Wear OS 5 з фірмовою оболонкою Samsung One UI 5 Watch. В меншій моделі Galaxy Watch7 (40 мм) доступний акумулятор місткістю 300 мАг, а в більшій (44 мм) – 425 мАг.

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Ціна Galaxy Watch7 починається від $299 (від 13999 грн в Україні), а за модель Galaxy Watch7 Ultra доведеться заплатити від $649.

Джерело: 9to5google