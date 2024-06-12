Samsung Galaxy Z Fold 6 здорожчає на $100 ─ базова версія коштуватиме від $1900

Як повідомляють обізнані джерела, Samsung має намір підвищити ціну свого наступного складаного смартфона у стилі книжки Galaxy Z Fold 6.

Протягом останніх кількох років ціна лінійки Galaxy Fold була досить стабільною. Моделі Galaxy Fold 3, Fold 4 та Fold 5 коштували від $1799. Це було трохи нижче початкової ціни, коли вийшов перший Galaxy Fold й продавався за ціною від $1980, а Galaxy Z Fold 2 – від $1999. Отже, після дорогих перших моделей ціни трохи знизились. Але тепер все повертається назад.

За даними SmartPrix, що Samsung збирається випустити Galaxy Z Fold 6 за ціною від $1899,99 за базову модель з 256 ГБ вбудованого сховища. Це на $100 більше, ніж за початкову модель минулого року. Версії із більшим обсягом сховища коштуватимуть ще дорожче. Модель зі сховищем на 512 ГБ отримає ціну $2019,99, тоді як найпопулярніший варіант зі сховищем місткістю 1 ТБ коштуватиме $2259,99. Всі ціни зазначені для ринку США.

Це виглядає дивно, оскільки конкуренти Samsung постійно знижують середню вартість своїх складаних пристроїв.

У тій же публікації також повідомляється, що Samsung запропонує три основні кольорові варіанти для Galaxy Z Fold 6: Темно-синій, Срібляста тінь і Рожевий. Також дуже ймовірно, що, як і у випадку з минулими моделями, Samsung запропонує деякі додаткові кольори, ексклюзивні для свого онлайн-магазину.

Джерело: 9to5google