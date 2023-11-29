Samsung вірогідно збирається відмовитися від неймінгу своїх процесорів Exynos і наступного року вона може провести ребрендинг. Exynos нині має не найкращу репутацію, і джерела повідомляють, що Samsung перейменує свій кремній на Dream Chip.

Понад рік ходять чутки про Dream Team — нібито це команда інженерів високого рівня, яка працює над наступним поколінням SoC Exynos 2400, передає SamMobile. Серія Galaxy S22 на базі останнього поки флагманського Exynos 2200 була затьмарена проблемами на самому початку. Пізніше все оптимізували, але багато шанувальників Samsung втратили довіру до Exynos, особливо після того, як Samsung зробив перерву на рік і оснастив лінійку Galaxy S23 процесорами Qualcomm (які й раніше використовувалися для американського та деяких інших ринків).

Згідно з повідомленням @OreXda на X (раніше Twitter), Samsung зробить ще один крок у своїх зусиллях повернути довіру своїх клієнтів і проведе масштабний ребрендинг. За його даними, майбутні чипи Samsung більше не будуть називатися Exynos. Компанія проведе ребрендинг на Dream Chip — назву, натхненну вищезгаданою Dream Team. На думку джерела, ребрендинг з Exynos на Dream Chip відбудеться по всій лінійці, а не тільки для флагманських процесорів.

Goodbye Exynos.

Hello Dream Chip. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) November 28, 2023

Джерело цих чуток не має списку точних прогнозів, а його репутація затьмарена кількома неточними публікаціями, щодо процесора Exynos 2300, який так і не випустили, тому варто оцінювати їх зі здоровим скепсисом. Проте, враховуючи відносно погану репутацію Exynos, не складно уявити, що Samsung може захотіти провести ребрендинг своєї лінійки чипів у 2024 році. Хоча, над назвою можна ще попрацювати.