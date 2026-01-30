Магнітні чохли розкривають дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентації теж відома

Дизайн Samsung Galaxy S26 розкрили магнітні чохли UAG

За останні кілька місяців у мережі з’явилося чимало рендерів, які поступово розкривали дизайн майбутньої лінійки Samsung Galaxy S26. Окрім самих смартфонів, інсайдери вже показували й захисні аксесуари, що додатково підтверджували зовнішній вигляд новинок. Тепер з’явився новий витік, який демонструє магнітні чохли UAG для всієї серії Galaxy S26.





Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував рендери, які виглядають як офіційні зображення магнітних чохлів UAG, створених для всієї лінійки Galaxy S26. На зображеннях добре видно задню панель Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra, що дозволяє оцінити фінальний дизайн смартфонів.

Окремо Бласс поділився рендером захисного скла, який, імовірно, демонструє фронтальну частину Galaxy S26 Ultra. Це дає уявлення про форму дисплея та рамки флагманської моделі.

Чохли UAG мають характерне кільце для магнітів. Це напряму вказує на підтримку бездротової зарядки стандарту Qi2, яку, за попередньою інформацією, отримає вся лінійка Galaxy S26. Очікується, що Samsung також представить власні офіційні магнітні чохли для всіх моделей серії.





Витоки чітко показують і оновлені блоки основних камер, хоча оновлень в характеристиках камер не очікується. Вони виглядають трохи інакше, ніж у поточного покоління Galaxy S25. Моделі Galaxy S26 та Galaxy S26+ мають схожу компоновку з потрійною основною камерою, тоді як Galaxy S26 Ultra оснащений чотирма камерами. Загалом дизайн відповідає попереднім витокам, без радикальних змін, але з акуратними доопрацюваннями.

Крім цього, серія Galaxy S26, за наявною інформацією, отримає офіційний бездротовий зарядний пристрій потужністю 25 Вт, а також павербанк із підтримкою Qi2. Водночас підкреслюється важливий нюанс: Qi2 працюватиме лише за умови використання магнітного чохла, без якого повноцінна фіксація та зарядка будуть недоступні.

Водночас, неофіційно, але вже майже точно, витік від інсайдера Евана Бласса розкрив дату презентації Galaxy Unpacked — захід відбудеться 25 лютого, де Samsung покаже лінійку Galaxy S26 та навушники Galaxy Buds 4. Продажі смартфонів, за чутками, стартують не одразу — попередні замовлення відкриють після анонсу, а вільний продаж почнеться ближче до середини березня.

Джерело: gsmarena, androidauthority