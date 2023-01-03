Samsung показала вигнуті ігрові монітори Odyssey Neo G9 (57”) та Odyssey G95SC (49”), а також професійну 5K модель ViewFinity S9

До виставки CES2023 компанія Samsung підготувала кілька нових комп’ютерних моніторів, що відрізняються оригінальними характеристиками. Наприклад, нова версія Odyssey Neo G9 (2021 року вже виходила 49-дюмова модель під такою назвою) позиціюється як «супер надширокий вигнутий дисплей» і має діагональ екрана 57 дюймів.

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Пристрій на базі технології Mini-LED підтримує роздільну здатність 7680х2160 пікселів (співвідношення сторін 32:9). Кількість точок по горизонталі відповідає стандарту 8K UHDTV, а по вертикалі – 4K. Також наголошується, що це один із перших ігрових моніторів з підтримкою інтерфейсу DisplayPort 2.1. І ще новинка забезпечує частоту оновлення зображення до 240 Гц. На жаль, докладніші характеристики та ціна 57-дюймового монітора Samsung Odyssey Neo G9 не уточнюються. Пристрій має надійти у продаж пізніше цього року.

Samsung також показала монітор Odyssey G95SC – 49-дюймову модель, яка, як стверджується, є першим у світі ігровим OLED-монітором зі співвідношенням сторін 32:9. Також компанія нагадала, що 34-дюймовий монітор Odyssey G8 QD-OLED, який дебютував восени під час IFA 2022, буде випущений дуже скоро. Odyssey G95SC має вигнуту панель з кривиною 1800R та роздільною здатністю 5120×1440 пікселів, яка забезпечує частоту до 240 Гц. Заявлено підтримку HDR True Black 400, що говорить про пікову яскравість 400 ніт. Хоча монітор призначений для підключення до потужних ігрових ПК чи консолей, він також підтримує Samsung Gaming Hub. Завдяки цьому можна під’єднати бездротовий контролер та запускати ігри у хмарних сервісах, таких як Xbox Cloud Gaming та Nvidia GeForce Now. А підтримка Smart Hub відкриває доступ до застосунків Smart TV, таких як Netflix, Amazon Prime Video та інших. У моніторі доступні роз’єми Mini DisplayPort, Micro HDMI 2.1 та USB-C із підтримкою зарядки потужністю до 65 Вт. Ігровий монітор Samsung Odyssey G95SC надійде у продаж пізніше цього року, його ціна поки що не називається.

У випадках, коли монітор потрібен для роботи, Samsung пропонує 5K модель ViewFinity S9. Це 27-дюймовий пристрій з IPS панеллю та матовим покриттям. Монітор має роздільну здатність 5120×2880 пікселів і здатний відтворювати 99% колірного простору DCI-P3. Повідомляється про підтримку HDR600. Для підключення джерел сигналу доступні роз’єми HDMI, Thunderbolt 4, USB-C та DisplayPort. Пристрій дозволяє повертати дисплей у портретну орієнтацію. Монітор поставляється з попередньо встановленою ОС Tizen TV, так що користувач зможе отримати доступ до стрімінгових застосунків навіть без підключення зовнішніх джерел сигналу. У комплект постачання входить 4K вебкамера, яку можна використовувати для конференцій. ПЗ здатне автоматично масштабувати та відстежувати об’єкт перед камерою. І ще монітор Samsung ViewFinity S9 може заряджати батарею ноутбука, передаючи до 96 Вт енергії. Новинка має надійти у продаж на початку цього року, але її ціна поки не повідомляється.

Джерело: The Verge 1, 2, 3