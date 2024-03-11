Samsung представляє в Україні смартфони Galaxy A55 5G (від 19 тис. грн) та Galaxy A35 5G (від 15 тис. грн)

Компанія Samsung представила в Україні нові смартфони Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G. Обидві новинки отримали 6,6-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю FHD+ (2340х1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та підтримкою технології Vision Booster.

Більш доступна модель Galaxy A35 5G отримала 8-ядерний процесор з частотою до 2,4 ГГц. Виробник не розкриває в розділі технічних характеристик назву чипа. За даними ресурсу sammobile, це SoC Exynos 1380. Пристрій пропонується в конфігураціях пам’яті 6+128 ГБ та 8+256 ГБ. На задній панелі розташувалась потрійна камера. Вона містить головний 50-мегапіксельний модуль з оптичною системою стабілізації зображення, 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль, 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера виконана на базі 13-мегапіксельного сенсора. Пристрій має розміри 161,7×78,0x8,2 мм та вагу 209 г.

Версія Galaxy A55 5G має 8-ядерний процесор з частотою до 2,75 ГГц (скоріш за все, Exynos 1480). В цьому випадку обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ, а місткість сховища пропонується у версіях 128 або 256 ГБ. Тут також доступна потрійна основна камера. Головний 50-мегапіксельний модуль з OIS доповнений 12-мегапіксельним ультраширококутним модулем та 5-мекапіксельною макро камерою. Фронтальна камера має сенсор з роздільною здатністю 32 Мп. Розміри становлять 161,1×77,4×8,2 мм, а вага ─ 213 г.

В обох випадках застосовується акумулятор місткістю 5000 мАгод, доступний слот для встановлення карт пам’яті місткістю до 1 ТБ, заявлено захист від пилу та води за стандартом IP67. Новинки працюють під управлінням версії Android 14 з фірмовою оболонкою One UI 6.1. Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G пропонують функцію безпеки Samsung Knox Vault, яка раніше була доступна виключно на флагманських пристроях Galaxy. Це рішення для захисту від стороннього доступу, що пропонує комплексний захист від апаратних і програмних атак, створюючи безпечне середовище, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам’яті системи.

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Пристрої Samsung Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G надійдуть у продаж в Україні з 29 березня 2024 року. Ціна стартує від 14 999 грн за A35 5G та 18 999 за А55 5G. Смартфони будуть доступні в кольорах Темно-синій, Крижаний блакитний, Бузковий та Лимонний.

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