Samsung представляє в Україні смартфони Galaxy Fold6 (від 80 тис. грн) та годинники Galaxy Watch Ultra (від 29 тис. грн)

Через 3 тижні після офіційного анонсу до України доїхали нові мобільні пристрої Samsung: складані смартфони, розумні годинники та бездротові навушники. Отже, в офіційний продаж в Україні надійшли Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch та Galaxy Buds3.

Galaxy Fold6 та Galaxy Flip6

Нові Galaxy Fold6 і Flip6 стали тоншими та легшими за своїх попередників, а також найміцнішими складаними смартфонами виробника. Дисплей було модернізовано завдяки вдосконаленому покриттю на головному екрані. Galaxy Fold6 має нове співвідношення сторін зовнішнього екрана та краще поміщається у руці, а Galaxy Flip6 оснащений камерою флагманського рівня, збільшеним часом автономної роботи й вперше в історії – паровою камерою для максимальної продуктивності.

Додатково Samsung реалізувала в них функції штучного інтелекту Galaxy AI. Вони допомагають у спілкуванні з іноземцями, готують відповіді, створюють електронні листи та дописи для соціальних мереж на основі лише кількох ключових слів. Водночас Note Assist пропонує нову функцію перекладу PDF зі збереженням формату, а також розшифровку аудіофайлів. Photo Assist – це набір інструментів для редагування на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати контент професійного рівня.

Складаний смартфон Galaxy Fold6 доступний у срібному, рожевому та темно-синьому кольорах, ціна стартує від 79 999 грн. Galaxy Flip6 пропонується у срібному, жовтому, блакитному та м’ятному кольорах. Стартова ціна – 45 999 грн.

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Galaxy Watch7 та Galaxy Watch7 Ultra

Нові розумні годинники Samsung Galaxy Watch7 та Watch7 Ultra пропонують Wear OS 5 та покращений моніторинг здоров’я. В цих пристроях також використовуються функції Galaxy AI. Новинки вперше дозволяють відстежувати кінцеві продукти глікації (AGEs) для кращого розуміння метаболічного здоров’я, а двочастотна система GPS9 точніше відстежує місцеперебування.

Годинник Galaxy Watch Ultra доступний у розмірі 47 мм у титаново-сірому, титаново-білому та титаново-срібному кольорах. Ціна стартує від 28 999 грн. Galaxy Watch7 пропонується у двох розмірах: 40 мм та 44 мм. На вибір доступні зелений та кремовий кольори для 40-міліметрового та зелений і срібний для 44-міліметрового. Стартова ціна – 13 499 грн.

Galaxy Buds3

Серія бездротових навушників Galaxy Buds3 виконана у новому дизайні. Модель Galaxy Buds3 Pro створена у каналоподібному форматі, а Buds3 – відкритому. Обидві моделі пропонують активне шумозаглушення, мають клас захисту від пилу та води IP57 та підтримують бездротову зарядку. Фірмовий кодек Bluetooth від Samsung тепер здатний передавати бездротове потокове аудіо до 24 біт / 96 кГц.

Серія навушників Galaxy Buds3 доступна у двох кольорах – срібному та білому. Ціна стартує від 6 899 грн.

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