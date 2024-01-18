Анонсовані напередодні Galaxy S24 та більший Galaxy S24+ працюватимуть на процесорі Exynos 2400 на певних ринках, включаючи Європу та Україну. Чипсет був технічно представлений у жовтні, але тоді Samsung не назвала основних деталей, як-от частота роботи процесора та ядерна конфігурація.

Процесор Exynos 2400 має одне надпотужне ядро Cortex-X4 з тактовою частотою 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 2,9 ГГц і три ядра Cortex-A720 з тактовою частотою 2,6 ГГц. Для менш вимогливих завдань є чотири ефективних ядра Cortex-A520, що працюють на частоті 2 ГГц.

Samsung заявила, що новий процесор принесе 1,7-кратне збільшення продуктивності процесора та 14,7-кратне збільшення швидкості обробки алгоритмів штучного інтелекту порівняно з попередником Exynos 2200 дворічної давності. Графічний процесор — Xclipse 940 на архітектурі AMD RDNA 3, що має покращити підтримку мобільного трасування променів, рендерингу та віддзеркалень, передає GSMArena.

Exynos 2400 побудований за 4-нм техпроцесом LPP+ від Samsung Semiconductor, а всі ядра засновані на архітектурі ARMv9. Він також постачається з новим ISP і підтримує оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0.

На інших ринках, зокрема в Південній Кореї, США та Китаї Galaxy S24 і S24+ оснащуватимуться процесором Snapdragon 8 Gen 3. Найпродуктивніша модель Galaxy S24 Ultra продаватиметься з цим процесором від Qualcomm на усіх ринках.

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