Samsung випустила One UI 4.1.1 та One UI Watch 4.5 — функціональні оновлення для складаних смартфонів та смартгодинників

Складані смартфони та розумні годинники Samsung попередніх поколінь незабаром отримають оновлення до останніх версій прошивки One UI. Завдяки цьому власники таких пристроїв зможуть скористатися новими функціями, такими як жести багатозадачності, оптимізація для пристроїв з великим екраном, покращення власних програм та панель завдань у стилі ПК. Для розумних годинників Galaxy стануть доступні нові циферблати та налаштування.

Прошивка Samsung One UI 4.1.1 заснована на ОС Android 12L. Вперше вона з’явилася на пристроях Galaxy Z Fold 4 та Z Flip 4. Тепер Samsung розпочала глобальне розгортання оновлення One UI 4.1.1 для моделей Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3. Також було підтверджено, що Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold також отримають оновлення до версії One UI 4.1.1, але конкретні терміни його виходу поки що не називаються.

З новою версією прошивки власники старих пристроїв зможуть користуватися панеллю завдань, яка дозволяє швидко перемикатися між застосунками та перетягувати програми для створення розділеного відтворення. Новий жест двома пальцями також доступний для цілей багатозадачності, дозволяючи миттєво перемикати повноекранні застосунки у вікна, що спливають, або розділяти екран навпіл. Ще оновлення дає змогу змінювати налаштування, здійснювати дзвінки, телефонувати на пропущені дзвінки та відповідати на повідомлення (використовуючи перетворення голосу на текст) із зовнішнього екрана. Функція Rear Cam Selfie дозволить створювати автопортрети за допомогою головної камери.

Версія оболонки One UI Watch 4.5 вперше з’явилася на розумному годиннику Galaxy Watch 5, а тепер також стає доступна власникам попередніх моделей Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch 4 Classic. Вона приносить 6 нових інтерактивних циферблатів, додаткові параметри, а також нову QWERTY-клавіатуру. Samsung не повідомила дату випуску One UI Watch 4.5.

Додатково Samsung підтвердила, що розумні годинники Galaxy Watch 3 й Galaxy Watch Active 2 отримають окреме оновлення прошивки приблизно наприкінці вересня. Воно надасть «вибрані функції» з One UI Watch 4.5, такі як 2 нових циферблати, аналіз хропіння та підтримку вимірювання артеріального тиску та ЕКГ у додатку Samsung Health Monitor.

Джерело: The Verge