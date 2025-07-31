Новини Крипто 31.07.2025 comment views icon

SEC схвалить альткоїн-ETF вже восени

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Тетяна Нечет

Автор новин

SEC схвалить альткоїн-ETF вже восени

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) змінила вектор і внесла зміни стосовно регулювання криптофондів (ETP). Нові правила покликані сприяти створенню та управлінню ETP які включають популярні альткоїни, серед яких XRP, Solana (SOL), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Hedera (HBAR), Polkadot (DOT) та інші.

Рішення SEC щодо ETP, куди також входять біржові інвестиційні фонди (ETF), відкриє шлях до появи більш гнучких криптовалютних біржових продуктів, які працюватимуть без необхідності проводити операції лише в доларах США. Тобто, інвестори отримають доступ до біткоїна та альткоїнів через звичайні біржі, зменшить комісії. Це дозволить залучити нових інвесторів, які не хочуть розбиратись у криптогаманцях, ключах і біржах.

За даними аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, запуск криптофондів у США очікується вже у вересні-жовтні.

Згідно з новими правилами, будь-який актив, за яким понад шість місяців торгуються ф’ючерси на біржі Coinbase, може отримати схвалення для ETF. У списку —  LTC, BCH, DOGE, DOT, SHIB, AVAX, LINK, XLM, SOL, HBAR, ADA і XRP.

Цікаво, що SEC повідомила про зміни після того, як робоча група Білого дому з питань криптовалют оприлюднила 160-сторінковий звіт, в якому запропонував детальну структуру для регуляторів і законодавців стосовно цифрових активів.

Джерело: SEC

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