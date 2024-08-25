Серіал «Тед Лассо» / Ted Lasso повернеться на Apple TV+ з четвертим сезоном

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Apple TV+ замовила додатковий сезон для серіалу «Тед Лассо» / Ted Lasso й уклала угоди з трьома ключовими акторами, повідомляє Deadline.

Мова йде про Ханну Веддінгем, яка зіграла власницю ФК «Річмонд», Бретта Голдштейна (футбольна легенда Рой Кент) та Джеремі Свіфта (директор з футбольних операцій Леслі Хіггінс). Надалі контракти планують подовжити з акторами, які є учасниками SAG-AFTRA, зокрема самим Джейсоном Судейкісом, виконавцем ролі Теда Лассо і співавтором серіалу, Брендоном Хантом та Джуно Темпл.

Невідомо, кого ще залучать до четвертого сезону, однак всі актори неодноразово говорили, що з радістю б повторили свої ролі.

Виробництво, ймовірно, стартує на початку 2025 року. В Apple TV+ поки відмовились від коментарів.

Перший сезон серіалу «Тед Лассо» вийшов у серпні 2020 року, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон (вийшов у липні 2021-го). У третьому (як вважалось раніше, останньому) сезоні показують історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед»: одну очолює Тед, а в іншій — посаду помічника тренера обійняв його колишній колега Нейт (Нік Моххамед).

Серіал заробив 13 нагород «Еммі» протягом перших трьох сезонів, у тому числі два поспіль трофеї за найкращий комедійний серіал і акторські статуетки для Судейкіса, Голдштейн і Веддінгем.

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