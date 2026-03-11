Шоуранер "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" підтвердив 2 сезон з "більшими" масштабами

Новини Кіно 11.03.2026 comment views icon

Другий сезон серіалу жахів “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”, заснованого на творах Стівена Кінга, офіційно у розробці.


Роботу підтвердив шоуранер Андрес Мускетті й пообіцяв створити “щось значно більше”, ніж нам показали в першому сезоні.

“Ми не можемо багато сказати, але так”, — сказав Мускетті у відповідь на запитання про продовження. “Дуже пишаємось тим, що очікування після першого сезону доволі високі, і збираємось створити щось значно більше”.

Залишаються питання щодо того, коли стартують зйомки, оскільки сама ідея була відома ще до фактичної прем’єри. Творці “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” запланували для шоу принаймні три сезони, дія яких розгортатиметься у зворотному порядку: 1962, 1935 і 1908 рік.

“Це, по суті, розділи, що відображають дослідження Майка Хенлона, його фрагменти. Протягом 27 років хлопець намагається зрозуміти, що воно таке, що його зробило, хто його зробив, хто його бачив і все таке інше… Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік”, — пояснював Мускетті.

“Воно: Ласкаво просимо до Деррі” —  це приквел до фільмів “Воно”, які зрежисував Мускетті. Історія зосереджується на походженні моторошного клоуна Пеннівайза (Білл Скашгорд) і тому, як він нерозривно пов’язаний з містом Деррі.


Перший сезон з 8 епізодів наразі офіційно можна переглянути на HBO Max. На момент релізу шоу увійшло до трійки найкращих прем’єр в історії стримінгу й отримало 80% на Rotten Tomatoes. В рецензіях “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” порівнювали з більш кривавою версією “Дивних див”. 

Джерело: Games Radar

