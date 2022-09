Смартфони Samsung Galaxy S23, ймовірно, отримають камеру без виступу, а топовій версії Galaxy S23 Ultra приписують 200-мегапіксельний сенсор

Інсайдер OnLeaks опублікував неофіційні рендери флагманських смартфонів Samsung Galaxy S23. Судячи з зображень, пристрої втратять виступаючий блок камер, який можна бачити в моделях Galaxy S22 і S22 Plus цього року. Натомість над задньою панеллю височітимуть лише об’єктиви трьох камер. Загалом дизайн нагадує версію Galaxy S22 Ultra, але без одного з модулів камери.

And now comes your very first and very early look at the vanilla #Samsung #GalaxyS23 ! (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions) #FutureSquad

Загалом чутки стверджують, що смартфони Galaxy S23 та S23 Plus багато в чому будуть схожі на моделі цього року. Очікується, що версія Galaxy S23 отримає 6,1-дюймовий дисплей, а Galaxy S23 Plus – 6,6-дюймовий. Обидві моделі будуть мати по три камери, але їх характеристики поки не повідомляються. У США пристрої майже напевно будуть оснащені флагманським процесором Qualcomm 2023 року, який, ймовірно, буде називатися Snapdragon 8 Gen 2.

So #FutureSquad… Guess who brings you the very first and very early look at the much anticipated #Samsung #GalaxyS23Plus?! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/JHuOI4o393

You’re welcome…😏 pic.twitter.com/JAYeFvyJk3

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022