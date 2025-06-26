Вийшли глобальні Realme P3 та P3 Ultra — великий AMOLED-екран та батарея 6000 мА•год від $230

Realme P3 Ultra

Бренд Realme вивів на глобальний ринок смартфони Realme P3 та Realme P3 Ultra, які раніше були ексклюзивами лише для Індії. Це моделі середньо-бюджетного рівня. Нещодавно компанія представила флагмани Realme GT 7 та GT 7T.

Realme P3

Смартфон Realme P3 отримав 6,67-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, типовою яскравістю 600 ніт та піковою яскравістю 2000 ніт. Пристрій несе на борту процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище UFS 2.2 місткістю 256 або 512 ГБ. Додатково є слот для карти пам’яті.

На задній панелі розташувалася подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельній сенсор з електронною системою стабілізації зображення, а також 2-мегапіксельний сенсор глибини. Камера здатна записувати відео до 4K/30p. Фронтальна камера має 16-мегапіксельний сенсор.

Апарат оснащений батареєю місткістю 6000 мАгод, підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, стерео динаміками, але роз’єм для дротових навушників відсутній. Оптичний сканер відбитків пальців розташувався під дисплеєм. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 15 з оболонкою Realme UI 6.0.

Realme P3 доступний у кольорах Comet Grey та Starlight Green. Версія з 8/256 ГБ пам’яті має ціну $229, а за конфігурації 12/256 ГБ та 12/512 ГБ доведеться заплатити $249 та $279 відповідно.

Realme P3 Ultra

Модель Realme P3 Ultra пропонує трохи більший дисплей. В цьому випадку використовується 6,83-дюймова AMOLED панель з роздільною здатністю 2800х1272 пікселів. Суттєві відмінності також можна знайти у внутрішніх компонентах. Пристрій пропонує потужніший процесор Mediatek Dimensity 8350 Ultra, лише 12 ГБ оперативної пам’яті та продуктивніше сховище UFS 3.1 місткістю 256 або 512 ГБ.

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Помітних змін зазнала й камера. Головний модуль має 50-мегапіксельний сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Другий модуль являє собою 8-мегапіксельну надширококутну камеру. В цій моделі вже підтримується запис відео до 4K/60p. Фронтальна камера теж отримала 16-мегапксельний сенсор.

Батарея має таку саму місткість 6000 мАгод. Але в цьому випадку підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт, PD та реверсивна зарядка потужністю 5 Вт. На додачу до можливостей базової моделі додали інфрачервоний випромінювач та NFC.

Realme P3 Ultra пропонується в кольорах Neptune Blue та Glowing Lunar White, причому останній має задню кришку, що світиться в темряві. Ціна версії з 12/256 ГБ пам’яті становить $339, тоді як конфігурацію 12/512 ГБ оцінили на $30 дорожче.

Джерело: gsmarena