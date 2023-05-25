Шакіл О’Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур’єрів

О’Ніл коментував баскетбольний матч NBA, а судові кур’єри, які побачили трансляцію по телебаченню, швидко зорієнтувались і прибули на місце, щоб вручити зірці юридичні документи.
Скарга, якої місяцями уникав Шакіл О’Ніл, надіслана від адвокатів інвесторів FTX і є частиною колективного позову проти збанкрутілої криптобіржі. О’Ніл – лише один з кількох знаменитостей, які рекламували FTX. В позові згадуються баскетболіст Стеф Каррі, професійний гравець в американський футбол Том Брейді та його колишня дружина, модель Жізель Бюндген, комік Ларрі Девід, а також тенісна зірка Наомі Осака.
Здається, що О’Ніл і Каррі, навіть пожартувати про колективний позов під час передматчової бесіди в студії:
«Дякую, що втягнув мене в неприємності», — жартома сказав О’Ніл Каррі, який сміявся. «Не кажи нічого, мовчи», — додав він перед тим, як співведучий спробував швидко змінити тему.
Ще один документ, який надали О’Нілу, стосувався його власного NFT-проєкту Astrals, запущеного у березні минулого року на базі Solana, і який, як стверджується у позові, «пропонував продаж незареєстрованих цінних паперів».
Згідно з Wall Street Journal, кур’єри неодноразово намагалися відстежити О’Ніла біля дому, на студіях TNT і навіть у його колишньої дружини. Одного разу вони кинули документацію на його позашляховик, хоча навряд чи це можна кваліфікувати як «офіційне вручення».
Адвокат Адам Московіц сказав, що після вручення позовів О’Ніл вигнав кур’єра з арени.
«Це здається абсурдом — докласти стільки зусиль, щоб дістати містера О’Ніла», — сказав він, додавши, що нарешті можна розпочати судові процеси.
Шакіл О’Ніл має відповісти на скарги протягом 20 днів.