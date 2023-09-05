Шеринг студентського квитка в «‎Дії» – електронні копії документа можна надіслати одразу з застосунку

Нова функція в «‎Дії» позбавить необхідності робити скани чи ксерокопії, щоб поділитись копією студентського квитка.

Копію можна створити просто у застосунку «Дія‎», а установи та організації отримають її вже за кілька секунд. Опція стане у пригоді, якщо треба отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах тощо.

Українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з «‎Дією», щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії також можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн – для цього рекомендують звертатися до команди впровадження «Дії‎» в Telegram.

Деякі виші вже почали приймати електронні документи на вступ чи поселення у гуртожитки через «‎Дію» – зокрема Західноукраїнський національний університет у Тернополі та Національний університет «Одеська політехніка» (тут запроваджено окремий застосунок Univera). Також цифрові копії приймають Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, «‎Одеська юридична академія», Волинський національний університет імені Лесі Українки, Університет економіки й права «КРОК», Національний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук),«‎Запорізька політехніка» та Тернопільський кооперативний професійний коледж.

Раніше Президент України Володимир Зеленський презентував освітній застосунок «Мрія» для школярів, батьків та вчителів – з портфоліо, навчальними курсами та власним ID для дітей.