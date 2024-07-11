Що буде, якщо обнулити усі ключі реєстру Windows 10? Це з’ясував ютубер

Якщо обнулити усі ключі реєстру Windows 10 напевно не станеться нічого хорошого. Але наскільки? Ентузіаст вирішив це з’ясувати.

YouTube-канал Come on Windows провів експеримент і опублікував відео процесу та його результату. Ролик немає супровідного тексту, тож легко щось упустити. Так, більшість програм і функцій не працюють належним чином, або поводяться дивно. Що й не дивно, адже зміна навіть одного невідомого параметру реєстру може призвести до важких наслідків.

Найбільша проблема, яку можна побачити на відео — Windows більше не може запускати файли .exe та більшість програм за розширенням, навіть вбудованих в ОС. Тож функціональність дуже обмежена і простіше перерахувати, що працює.

Окрім того, компоненти Windows 10 перестають працювати належним чином. У характеристиках системи можна побачити процесор Intel 00-го покоління, Intel Core i7-00800H, про коректність роботи програм та апаратних складників годі й говорити.

Але з іншого погляду, після встановлення всіх значень реєстру у 0 на Windows 10 все не так погано. Наприклад, Paint та WordPad все ще працюють, Microsoft Edge навіть запускає свій початковий посібник, але аварійно завершує роботу до того, як можна буде відкрити будь-які вебсторінки.

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Дивно, що Windows 10 взагалі працює у таких умовах. Для тих, хто не пам’ятає Windows 95 або 98, нагадаємо, що вони могли «падати» навіть якщо все працювало нормально, а розв’язання проблем часто потребувало перевстановлення. Все ж сучасні ОС Windows 10 та 11 більш витривалі, на них роками можна не побачити збоїв (що б там не писали у пресі).

Джерело: Tom`s Hardware

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