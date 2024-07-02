Компанія 0Patch пропонує оновлення безпеки Windows 10 до 2030 року — є безкоштовний тариф

Користувачам Microsoft Windows 10, які не бажають оновлюватися до Windows 11 або купляти підписку на розширене оновлення безпеки (ESU) зараз доступна альтернатива. Компанія 0Patch пропонує платні оновлення Windows 10 принаймні до 2030 року. Подібно до ESU, яке надає лише оновлення безпеки, 0Patch постачає мікровиправлення безпеки для декількох операційних систем, які можна застосувати без перезавантаження.

«Мікропатчі», як їх називають у компанії, здаються звичайними виправленнями Microsoft. Офіційні оновлення системи зазвичай включають ті самі вдосконалення, якщо не більше, але вони надаються пізніше, ніж це робить 0Patch. Іноді альтернативний постачальник навіть вказує на помилки в офіційному патчі.

Microsoft надає фактично ту ж саму послугу у формі ESU, можливо навіть з кращим охопленням безпеки. Однак підтримка ESU для більшості версій Windows обмежена приблизно трьома додатковими роками, а безкоштовних рівнів зовсім немає. Натомість 0Patch обіцяє підтримувати Windows 10 до 2030 року за допомогою безкоштовних та Pro-патчів (здебільшого платних).

Освітні клієнти отримують Microsoft ESU мінімум за $7 на три роки, тоді як корпоративні клієнти сплачують щонайменше $427 за той самий термін. 0Patch пропонує для бізнес-клієнтів річну підписку за €25 для версії Pro та €35 для Enterprise.

Багато людей прагнуть уникнути непотрібних змін в апаратному забезпеченні, а Windows 10 стабільно зберігає лідерство на ринку. Ще в жовтні 2023 року Windows 10 мала 71,64% частки ринку, зараз вона впала до 66,1%, згідно зі статистикою StatCounter.

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Джерело: Tom`s Hardware

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