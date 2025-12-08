Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано

TrashBench, YouTube

Ютубер, відомий зухвалими модами систем охолодження ПК, здобув ще одне досягнення. Навряд хтось ще додумався так охолоджувати відеокарти NVIDIA

Ентузіаст TrashBench, котрий раніше охолоджував відеокарту за допомогою рідини з переносної морозилки, використав свою систему у ще більш збочений спосіб. Він взяв радіатор кулера Thermalright Peerless Assassin, зняв кілька верхніх пластин, відпиляв кінці теплових трубок та оснастив їх продовженням у вигляді трубок силіконових. Судячи з відео, під час експерименту використовувалася та ж сама морозильна камера, яка охолоджувала рідину.

Але оверклокер не встановив процесорний радіатор на процесор. Для випробувань він взяв MSI RTX 3070, зняв з відеокарти “рідну” систему охолодження, та встановив “ФранкенКулер”, як він його називає. Після увімкнення установки крижана вода потекла тепловими трубками, охолоджуючи GPU до -14°C.

TrashBench запустив купу ігор та бенчмарків на цій системі, і порівняно з результатами у звичайному стані середнє зростання продуктивності становило 10%. Температурний запас, котрий з’явився завдяки новому охолодженню, дозволив підвищити частоту графічного чипа на 320 МГц.

Це ще не все: наступною прийшла черга NVIDIA GTX 960. Після пересадження кулера на цю відеокарту вона показала захопливі +21% FPS у Cyberpunk 2077, підвищити частоту в COD: Black Ops 7 в режимі boost на 220 МГц, а загалом у всіх тестах GTX 960 показала середній приріст продуктивності близько 17%.

Звичайно, усе це робилося задля відео в YouTube, використання такої установки непрактично та й не малося на увазі. Але як колишнього власника GTX 960, автора новини вразив приріст продуктивності.

Джерело: Tom’s Hardware