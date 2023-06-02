Тільки не кажіть NVIDIA: Gxore показала RTX 3070 з 16 ГБ пам’яті на Computex

Відеокарта NVIDIA RTX 3070 офіційно має лише один варіант виконання – 8 ГБ вбудованої пам’яті GDDR6. Ентузіасти своїми експериментами показали, що додати на карту пам’яті відносно легко. Схоже, деякі компанії взяли їхні методи на озброєння. Gxore, що виробляє професійні GPU для настінних дисплеїв, вирішила спробувати сили, забезпечивши RTX 3070 16 ГБ пам’яті, та продемонструвала свою модель на Computex.

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Компанія Gxore не є офіційним партнером NVIDIA. Артикул 3070 навіть не значиться на її сайті – модель ще не надійшла в продаж і не відомо, чи планується це. Навіть якщо так, напевно карта не отримає офіційних драйверів NVIDIA, що може викликати проблеми в експлуатації.

Ринки таких країн, як Бразилія чи Китай, повені неофіційними модифікаціями відеокарт. Серед них зустрічаються модифікації з кількісними та якісними змінами пам’яті, схеми живлення або варіанти з мобільними процесорами для десктопів.

Наявність на ринку RTX 3070 16 ГБ може створити проблеми для нової RTX 4060 Ti 16 ГБ. І без того не найпопулярніша карта може серйозно втратити у продажах, конкуруючи з дещо більш продуктивною у деяких випадках GPU попереднього покоління, оснащеною тим самим обсягом пам’яті.

Джерело: VideoCardz