Що буде, якщо знімати смартфоном лідар авто? Користувач Reddit зробив відео та пошкодував

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Одразу попереджаємо, не повторюйте це. Також краще не робити цього випадково. Jeguetelli з Reddit провів цікавий, але неприємний експеримент з лідаром.

Лідар — скорочення від Light Detection and Ranging (визначення відстані та діапазону світла). Пристрій служить в авто з автопілотом для визначення навколишніх об’єктів. Датчики випромінюють постійний потік інфрачервоних променів для вимірювання відстані, комп’ютер використовує дані для створення 3D-реконструкції оточення. Люди не бачать промені через їхню довжину хвилі, але камери чутливі до них.

Коли камера фокусується на датчику, закріпленому на даху Volvo EX90, на зображенні з’являється сузір’я різноколірних крапок, саме там, де були помітні спалахи лідара. І це не відблиск або якийсь цифровий ефект — це фізичне та незворотне пошкодження камери.

«Ніколи не знімайте на відео нову Ex90, бо ви зламаєте камеру свого мобільного телефону. Лазери лідара спалять вашу камеру», — пише Jeguetelli.

Так, датчики камер можна пошкодити, але тільки якщо знімати зблизька, або ж використовувати довгофокусний (вузькокутний) об’єктив. На відео можна помітити, що пошкодження зникає, коли камера віддаляється — вона перемикатися на непошкоджений ширококутний об’єктив. Виробники, зокрема Volvo, попереджають про можливе про пошкодження в інструкціях, але не всі їх читають.

Видання Futurism пригадує, що у 2019 році Ars Technica писала про випадок, коли інженер розробки безпілотних автомобілів виявив, що сенсор його камери Sony вартістю $2000 вийшов з ладу після відвідування виставки CES, де він знімав автомобілі, оснащені лідарами.

Але не слід хвилюватися за власні очі — промені автомобільних лідарів для них нешкідливі. Конкретно лідар Volvo використовує лазери з довжиною хвилі 1550 нм, вони навіть не можуть досягти сітківки

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Нагадаємо, Tesla не використовує лідари, натомість для визначення оточення авто Ілона Маска користуються камерами. Потенційно це може створити небезпечну ситуацію на дорозі, але експерименти дають суперечливі результати.

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