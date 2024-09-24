Новини Military Tech 24.09.2024 о 16:25 comment views icon

ШІ Avengers допомагає українським військовим ідентифікувати ворожу техніку — понад 12 тис. одиниць щотижня

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Вадим Карпусь

Автор новин

ШІ Avengers допомагає українським військовим ідентифікувати ворожу техніку — понад 12 тис. одиниць щотижня

Штучний інтелект значно підвищив ефективність українських сил оборони. Завдяки платформі ШІ Avengers, щотижня автоматично виявляється понад 12 тис. ворожих цілей.

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Цей інноваційний інструмент, розроблений Центром інновацій Міноборони, аналізує величезні обсяги відеоданих, що надходять з дронів та камер. Завдяки цьому оператори можуть швидко та точно ідентифікувати різноманітну техніку противника, навіть у складних умовах. Також знижується ризик помилок операторів через втому. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники», — заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Українські фахівці продовжують розвивати платформу. Центр інновацій навчає модель штучного інтелекту платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.

Джерело: Міноборони

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