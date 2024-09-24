ШІ Avengers допомагає українським військовим ідентифікувати ворожу техніку — понад 12 тис. одиниць щотижня

Штучний інтелект значно підвищив ефективність українських сил оборони. Завдяки платформі ШІ Avengers, щотижня автоматично виявляється понад 12 тис. ворожих цілей.

Цей інноваційний інструмент, розроблений Центром інновацій Міноборони, аналізує величезні обсяги відеоданих, що надходять з дронів та камер. Завдяки цьому оператори можуть швидко та точно ідентифікувати різноманітну техніку противника, навіть у складних умовах. Також знижується ризик помилок операторів через втому. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники», — заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Українські фахівці продовжують розвивати платформу. Центр інновацій навчає модель штучного інтелекту платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.

Джерело: Міноборони