ШІ-екзоскелет для шутерів: як ютубер отримав +63% до точності у Aimlabs

Ютубер створив екзоскелет із функцією допомоги в прицілюванні й з його допомогою здобув друге місце у світовому рейтингу Aimlabs. Завдяки проєкту на основі ШІ приріст точності склав 63%.

Щоб суттєво підняти свій результат у програмі тренування прицільності Aimlabs, автор YouTube-каналу на ім’я Нік “Basically Homeless” Зетта власноруч створив фізичний екзоскелет для допомоги в прицілюванні. Пристрій оснащений камерою, вбудованим комп’ютерним модулем Nvidia Jetson і системою моторів та сервоприводів. Вони фізично рухають його руку з мишкою, коригуючи постріл у моменти, коли він відхиляється від цілі. Результати виявилися вражаючими.

Допоміжні боти завжди були проблемою у шутерах від першої особи ще з 1990-х, коли зародилася сцена змагального мультиплеєру. Зазвичай вони працюють лише на програмному рівні, що створює постійне протистояння між гравцями, які намагаються шахраювати, і розробниками, які шукають способи це зупинити.

У випадку з фізичним екзоскелетом ситуація інша — шахрайство у реальному світі не так легко заблокувати. Саме це й робить винахід Зетти таким цікавим та потенційно революційним. Для самої гри він виглядає як гравець із неймовірною майстерністю. Можливо, навіть занадто хорошою, але це єдина підказка.

Сам пристрій є винахідливою комбінацією 3D-друкованих деталей із шарнірами, які кріпляться на передпліччя та під’єднуються до окремих пальців. Це дає змогу регулювати положення кисті, зап’ястка й усіх пальців. Контролер відстежує положення цих частин руки й транслює дані в комп’ютер, який у разі потреби коригує рух.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Розробка тривала кілька тижнів і супроводжувалася численними труднощами, але зрештою Зетта зміг змусити систему працювати.

Спершу виникла проблема з адаптацією. Перші тести у повноцінно функціонуючому стані показали падіння результату приблизно на 20% порівняно з грою без екзоскелета. Причина в тому, що гравцеві довелося навчитися розслабляти руку й дозволяти системі самостійно робити корекцію.

Після адаптації він отримав перший позитивний результат — покращення на 3% порівняно зі своїм рекордом. На перший погляд, це незначно, але оскільки він заздалегідь стабільно фіксував свої результати, підвищення було показовим.

Далі Зетта взявся оптимізувати систему. Він зменшив затримку передачі сигналу від камери до руху руки з приблизно 50 мс до 17 мс. Також підвищив напругу моторів, зробивши їх сильнішими, щоб вони могли рухати руку навіть у разі несвідомого спротиву.

Ці вдосконалення дали помітний стрибок ефективності: перший забіг — +12%, наступний — +28%, далі +43%, і зрештою +63%. Це дозволило йому посісти друге місце у глобальному рейтингу Aimlabs.

Хоча технічно це можна вважати шахрайством, сам проєкт є вражаючим прикладом поєднання робототехніки, обчислювальних технологій та машинного навчання. Зетта натякнув, що наступним кроком може стати інтеграція з нейром’язовими системами, що ще більше розширить можливості екзоскелета.

Джерело: tomshardware