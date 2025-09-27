Новини ШІ 27.09.2025 comment views icon

ШІ-екзоскелет для шутерів: як ютубер отримав +63% до точності у Aimlabs

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Ютубер створив екзоскелет із функцією допомоги в прицілюванні й з його допомогою здобув друге місце у світовому рейтингу Aimlabs. Завдяки проєкту на основі ШІ приріст точності склав 63%.

Щоб суттєво підняти свій результат у програмі тренування прицільності Aimlabs, автор YouTube-каналу на ім’я Нік “Basically Homeless” Зетта власноруч створив фізичний екзоскелет для допомоги в прицілюванні. Пристрій оснащений камерою, вбудованим комп’ютерним модулем Nvidia Jetson і системою моторів та сервоприводів. Вони фізично рухають його руку з мишкою, коригуючи постріл у моменти, коли він відхиляється від цілі. Результати виявилися вражаючими.

Допоміжні боти завжди були проблемою у шутерах від першої особи ще з 1990-х, коли зародилася сцена змагального мультиплеєру. Зазвичай вони працюють лише на програмному рівні, що створює постійне протистояння між гравцями, які намагаються шахраювати, і розробниками, які шукають способи це зупинити.

У випадку з фізичним екзоскелетом ситуація інша — шахрайство у реальному світі не так легко заблокувати. Саме це й робить винахід Зетти таким цікавим та потенційно революційним. Для самої гри він виглядає як гравець із неймовірною майстерністю. Можливо, навіть занадто хорошою, але це єдина підказка.

Сам пристрій є винахідливою комбінацією 3D-друкованих деталей із шарнірами, які кріпляться на передпліччя та під’єднуються до окремих пальців. Це дає змогу регулювати положення кисті, зап’ястка й усіх пальців. Контролер відстежує положення цих частин руки й транслює дані в комп’ютер, який у разі потреби коригує рух.

Розробка тривала кілька тижнів і супроводжувалася численними труднощами, але зрештою Зетта зміг змусити систему працювати.

Спершу виникла проблема з адаптацією. Перші тести у повноцінно функціонуючому стані показали падіння результату приблизно на 20% порівняно з грою без екзоскелета. Причина в тому, що гравцеві довелося навчитися розслабляти руку й дозволяти системі самостійно робити корекцію.

Спецпроєкти
iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами
Потужність 25 000 Па, автономність до 60 хвилин: огляд бездротового пилососа MOVA S2 Detect

Після адаптації він отримав перший позитивний результат — покращення на 3% порівняно зі своїм рекордом. На перший погляд, це незначно, але оскільки він заздалегідь стабільно фіксував свої результати, підвищення було показовим.

Далі Зетта взявся оптимізувати систему. Він зменшив затримку передачі сигналу від камери до руху руки з приблизно 50 мс до 17 мс. Також підвищив напругу моторів, зробивши їх сильнішими, щоб вони могли рухати руку навіть у разі несвідомого спротиву.

Ці вдосконалення дали помітний стрибок ефективності: перший забіг — +12%, наступний — +28%, далі +43%, і зрештою +63%. Це дозволило йому посісти друге місце у глобальному рейтингу Aimlabs.

ШІ-екзоскелет для шутерів: як ютубер отримав +63% до точності у Aimlabs
Гравець із власноруч створеним екзоскелетом посів друге місце у світі / YouTube Basically Homeless

Хоча технічно це можна вважати шахрайством, сам проєкт є вражаючим прикладом поєднання робототехніки, обчислювальних технологій та машинного навчання. Зетта натякнув, що наступним кроком може стати інтеграція з нейром’язовими системами, що ще більше розширить можливості екзоскелета.

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ
Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА
З глибоким сумом, ChatGPT: похоронні бюро генерують "ліниві" некрологи з допомогою ШІ
ШІ "з’їв" 13% вакансій джуніорів у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні за три роки, — дослідження Стенфорда
NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті
Оновлень ШІ хочуть лише 11% користувачів смартфонів: решту цікавить автономність, пам'ять, камера та ціна
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
"Назвіть мене недоумком": ШІ можна змусити робити погане тими ж психологічними методами, що й людей
OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT
Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"
Meta запускає Vibes — власні Shorts виключно для ШІ-відео
"Погіршить здатність мислити": 53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати