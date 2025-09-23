Готові до "Ночі мисливця"? S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.6 з ПНБ, старим другом та "нахабними" NPC

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Великий апдейт 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже доступний — його назвали “Ніч мисливця”. І не дарма.

Патч приносить із собою те, чого гравці чекали давно: прилади нічного бачення (з новою механікою прицілювання), перебаланс боїв у темряві та навіть здатність NPC поводитися більш нахабно — тепер вони теж користуються ПНБ і можуть лутати мутантів. Не дарма розробники казали, що тепер доведеться встигнути забрати предмети. От основні зміни коротко, а далі вже розпишемо більше:

Додано нічне бачення для гравця;

NPC отримали оновлений баланс нічного бачення;

Покращено бойову систему та стрільбу на великих дистанціях;

З’явилася нова аномалія — “Вогненна куля”;

У гру повертається знайомий персонаж;

З’явилися додаткові налаштування для геймпада;

Додано нові обличчя та зачіски для жіночих персонажів;

Сховище гравця тепер підтримує сортування предметів;

З’явилася нова унікальна зброя — “Драгунка” Гонти;

NPC навчилися обшукувати мутантів.

Оновлення одразу ж зачіпає бойову систему. Стрільба на дальній відстані стала зручнішою, з’явилися нові налаштування контролера, а в сховищах тепер можна сортувати предмети. Є і більш атмосферні зміни — у гру повернувся “старий друг” (розробники тримають інтригу, хто саме). А ще вони додали опції відключення автонахилу та резервного збереження.

Разом із великими змінами підлатали й чимало болючих багів. Автори продовжують виправляти зависання мутантів у повітрі, дивну поведінку химер, проблеми зі снапшотами квестів і численні збої. Псевдопси більше не застрягатимуть під час відступу, кровопивці не залишатимуться невидимими назавжди, а після перестрілок підрозділи NPC перестали хором кричати однакові фрази.

Патч торкнувся і балансу. Хижаки стали міцнішими, псевдогиганти — навпаки, слабшими. Ще змінилися характеристики зброї та артефактів. Сюжетні й побічні місії теж отримали чистку: зникли “мертві” маркери, діалоги стали послідовнішими, а деякі унікальні предмети тепер можна знайти там, де вони й мали бути.

Розробники попереджають: оновлення може конфліктувати з модами, тож перед запуском краще відключити їх. Повний список змін доступний в Steam, але головне зрозуміло вже зараз — Зона стала цікавішою, а сталкери отримали нові інструменти для протистояння.