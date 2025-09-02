banner
ШІ перетворює ASCII RPG в графічну гру у реальному часі та у різних стилях

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Thunder Lizard / Джефф Шомей

Програміст Джефф Шомей показав результат власних експериментів з ШІ-рендерингом у реальному часі. Його ASCII RPG Thunder Lizard “у стилі старої школи” дуже змінилася.

Моделі штучного інтелекту реконструюють базову символьну графіку у повноцінну, різної якості та стилю. Однак для досягнення геймплею принаймні з частотою 10 кадрів за секунду та затримкою 1 мс необхідно було піти на компроміси.

Оригінальна Thunder Lizard доступна для гри онлайн на сайті. Гравець використовує курсор для навігації доісторичним ландшафтом у полюванні на менших динозаврів та втечі від більших. Персонаж-динозавр росте, поїдаючи здобич — йому потрібно стати найпотужнішим на карті, перш ніж вулкан знищить місцевість. Звісно, піксельна або навіть тривимірна графіка зробили б гру захопливішою, і ентузіаст знайшов спосіб, як отримати її з найменшими витратами.

Як зазначає Шомей у своєму блозі, рендери на базі штучного інтелекту поки не дають потрібної швидкості ігрового процесу. Принаймні ті, що доступні незалежним розробникам. Найкращі графічні перетворення ландшафтів справді б додали нові відчуття у Thunder Lizar. Однак програміст не зміг вичавити з такою якістю чогось кращого за чотирисекундну затримку, тому довелося спрощувати.

Зрештою експеримент зупинився на моделі Fal.ai. За словами розробника, вона перевершила інших претендентів завдяки порівняно швидкому часу генерації, подібності вихідного зображення до оригіналу та все ще пристойному зовнішньому вигляду. Але це все ще 10 FPS із затримкою 1 мс. Ймовірно, графіка дещо розчаровує порівняно з найкращими повільними зразками, але Джефф Шомей налаштований оптимістично. Він називає дивовижним відчуття від перетворення у реальному часі та сподівається на подальший технічний прогрес.

Джерело: Tom’s Hardware

