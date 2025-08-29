banner
Вчені винайшли ШІ-генератор зображень, який майже не споживає енергії

Схема ітеративної генеративної оптичної моделі/Nature

Американські дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі представили концепцію генератора зображень на основі ШІ, який практично не споживає енергії. 

Зазвичай генератори зображень на базі штучного інтелекту використовують процес, відомий як дифузія. Вони навчаються на великому наборі зображень і багаторазово додають статистичний шум, аж поки зображення зовсім не зникне. Після того, як ШІ отримує завдання згенерувати зображення, він спочатку відтворює екран з великою кількістю шумових перешкод, а потім, видаляючи їх, повертає зображення.

Якщо мова йде про генерацію великої кількості зображень, процес стає повільним і енерговитратним. Новий генератор зображень використовує цифровий кодер, навчений на загальнодоступних наборах даних, для створення статичного сигналу. Зрештою цей сигнал і генерує зображення. Це вимагає значно меншої кількості енергії.

Численні та експериментальні результати багатобарвної оптичної генеративної моделі для створення кольорових творів мистецтва у стилі Ван Гога порівняно з цифровою дифузійною моделлю вчителя з 1000 кроками/Nature

Рідкокристалічний екран, відомий як просторовий модулятор світла (SLM), наносить цей малюнок на лазерний промінь. Потім промінь проходить через другий SLM, що декодує, який перетворює малюнок в лазері в кінцеве зображення. На відміну від традиційних інструментів ШІ, які вимагають проведення мільйонів комп’ютерних операцій з обчислення, у цьому випадку світло виконує переважну частину роботи.

“Наші оптичні генеративні моделі здатні синтезувати незліченну кількість зображень практично без використання обчислювальної потужності, пропонуючи масштабовану та енергоефективну альтернативу цифровим моделям ШІ”, — пояснює провідний автор дослідження Шіці Чень. 

Дослідники випробували власну систему на різних зображеннях, які використовуються для навчання ШІ, включно із зображеннями відомих людей, метеликів та повнокольорових картин Вінсента Ван Гога. Результати були зіставні з результатами традиційних генераторів зображень, але споживали набагато менше енергії. Цей прорив потенційно може значно скоротити вуглецевий слід контенту, який створює ШІ.

Ця технологія також може знайти застосування в різних областях. Оскільки система дуже швидка і споживає мало енергії, її можна використовувати, наприклад, для створення зображень і відео для дисплеїв віртуальної та доповненої реальності, а також для невеликих пристроїв, таких як смартфони або електроніка, наприклад, окуляри зі штучним інтелектом.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: TechXplore

