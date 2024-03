Шості «Пірати Карибського моря» будуть перезавантаженням, а майбутнє «Топ Ґан» невизначене через графік Тома Круза

Продюсер франшизи Джеррі Брукхаймер підтвердив, що шості «Пірати Карибського моря» перезавантажать серію. Він розповів про майбутнє «Піратів» і «Топ Ґан» сайту ComicBook. Брукхаймер розмірковував про те, яка з франшиз може повернутися на великий екран першою і при цьому згадав, що Пірати стартують наново.

«Це важко сказати. …. Тому що з «Топ Ґан» у вас є актор, який є культовим і блискучим. І скільки фільмів він знімає до того, як зніме «Топ ган», я не можу вам сказати. Але ми перезапустимо «Піратів», це легше зробити, тому що не потрібно чекати певних акторів», — сказав Брукхаймер.

Тома Круз, про якого йшла розмова, планує знятися у кількох фільмах, включно з прямим продовженням «Топ Ґан: Маверік». Таким чином, виробництво, ймовірно, буде залежати від графіка Круза. Щодо «Піратів» подібного фактора нема, саме через перезапуск.

Поки що не можна повністю виключати фільм із Марго Роббі в головній ролі, про який раніше ходило багато чуток. Хоча, ймовірно, це стало набагато складнішим завданням після величезного успіху «Барбі».

Відомо, що творець серіалу The Last of Us Крейг Мейзін працював над історією для нових Піратів разом з оригінальним сценаристом Тедом Елліотом. Роботу призупинили через страйки минулого року, але Мейзін казав, що їхній сценарій сподобався Disney.

«Ми представили це і подумали, що вони не куплять це, бо це надто дивно. Але їм сподобалося! Потім ми написали фантастичний сценарій, стався страйк, і всі чекали», — пояснив Мейзін.

Як нагадав IGN, У 2022 році Брукхаймер підтвердив, що Джонні Депп, який зіграв капітана Джека Горобця у всіх п’яти частинах «Піратів Карибського моря», не був залучений для шостого фільму. Минулого року президент Walt Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейлі після періоду невизначеності заявив, що франшиза все ще у роботі. Він наполягав на тому, що перезапуск «Піратів Карибського моря» є пріоритетом для компанії, разом з переосмисленням багатьох класичних мультфільмів у перекази в живому ефірі.

