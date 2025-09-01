"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes

Кадри з фільму "Франкенштейн" / Netflix

Новий фільм Ґільєрмо дель Торо “Франкенштейн” дебютував на Венеційському кінофестивалі й отримав свій перший критичний вердикт: дуже суперечливий, де в рецензіях роботу називають то шедевром, то такою, що “вийшла з рук божевільного”.

Наразі у стрічки 78% “свіжості” на Rotten Tomatoes на основі 27 відгуків. Суттєво нижче, ніж в оскароносного “Піноккіо” (96%) та “Алеї жаху” (80%), але більше за “Тихоокеанський рубіж” (72%), “Багряний пік” (72%), “Мутантів” (67%) та “Блейд 2” (57%).

“Франкенштейн” — це нова екранізація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, яка представляє Оскара Айзека, як Віктора Франкенштейна та Джейкоба Елорді у ролі його жахливого творіння. Серед решти акторського складу: Міа Гот (наречена Франкенштейна Елізабет), Крістоф Вальц (доктор Преторіус), а також Чарльз Денс, Берн Горман, Девід Бредлі й Ральф Айнесон.

Гільєрмо дель Торо написав сценарій і зрежисував фільм, який раніше називав мрією всього свого життя. Відомо, що “Франкенштейн” отримав рейтинг R і триває 2 години 29 хвилин.

Важкувато зробити якийсь один загальний підсумок для рецензій, оскільки вони вийшли на диво суперечливим. Серед позитивних моментів вирізняють гру Елорді, візуальний стиль та музику, тоді як негативні в основному полягають в “перебільшених театральних елементах” та затягнутості хронометражу. Далі кілька прямих цитат:

“Один із найкращих творів дель Торо, це епічна розповідь про незвичайну красу, почуття та мистецтво… Відома візуальна уява режисера, втілена у винятковій роботі оператора та художника-постановника, тішить око. Сміливе використання кольору, особливо перенасичених червоних і зелених, що випалюють тіні, захоплює дух. Тим часом вуха масажує потужна оркестрова партитура”, — Деві Руні, The Hollywood Reporter.

“Якість виробництва просто неймовірна, завдяки чудовому дизайну постановки та персонажів. Фільм можна було б скоротити, але пісочниця дель Торо настільки неперевершена, повернення до великого голлівудського кіно настільки яскраве, що його, мабуть, важко зупинити. Щойно режисер такого масштабу, як дель Торо, розкривається в лабораторії, навіщо обривати фільм?”, — Піт Хаммонд, Deadline.

“Сценарій сповнений перебільшених, театральних моментів, які існують лише тому, що хтось подумав, що вони добре виглядатимуть на екрані”, — Джордан Румі з Word of Real.

“Попри те, що “Франкенштейн” є насолодою для очей і сповнений акторської майстерності, він рухається у величному темпі, який може дратувати”, — Джейн Кроутер, Games Radar.

“Як би чудово це не було, весь фільм виглядає так, ніби ми дивимося на нього крізь вічко. Дивно, але ширококутні об’єктиви Дена Лаустсена роблять “Франкенштейна” меншим, тоді як метою, ймовірно, було вмістити більше зображення в кожен кадр”, — Пітер Дебрюге, Variety.

“Якими б не були його недоліки, режисер наповнив “Франкенштейна”, здавалося б, усім, що він любить, і це відображає його одержимості. Це схоже на роботу справжнього божевільного”, — Біллі Ебірі, Vulture.

“Франкенштейн” дель Торо транслюватиметься в кінотеатрах з 17 жовтня, а вже 7 листопада “переїде” на Netflix. Це вже звична тактика для стримінгу, який дає обмежений прокат фільмам, які мають потенціал до кінонагород.

“Франкенштейн” — не перша співпраця режисера із Netflix: у 2022 році вони спільно випустили “Піноккіо”, який отримав “Оскар” як найкращий анімаційний фільм, а також антологію жахів “Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо”.