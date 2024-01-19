Штучний інтелект Galaxy AI поки безплатний, але з 2026-го Samsung братиме плату за використання

Galaxy AI став одним із головних елементів презентації Unpacked, де Samsung також представляла лінійку смартфонів Galaxy S24. Південнокорейський гігант продемонстрував чимало функцій зі штучним інтелектом, серед яких живий переклад мови й повідомлень в месенджерах, перетворення звичайного відео на сповільнене тощо. Поки вони безплатні, але через два роки за доступ до Galaxy AI доведеться платити.

Знизу сторінки Galaxy S24 Ultra на офіційному сайті компанії є ціла купа уточнень і різної юридичної інформації, зокрема про те, що дані функції будуть безплатними до кінця наступного року:

Функції штучного інтелекту Galaxy AI надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на підтримуваних пристроях Samsung Galaxy. Для функцій ШІ, що надаються третіми сторонами, можуть застосовуватися інші умови.

Так чи інакше, Samsung поки не повідомила розцінки на свої продукти зі штучним інтелектом, але тим, хто придбав флагманський смартфон компанії варто бути готовим до того, що перед новим 2026 роком треба буде робити вибір — або відмовлятися від ШІ-функцій, чи вносити плату.

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