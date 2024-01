Samsung Galaxy S24 та S24 Plus вже в Україні – Galaxy AI, Exynos 2400 та майже без змін в іншому від 37 999₴ за передзамовлення

Samsung нарешті представила свої флагмани Galaxy S24 та S24 Plus. За традицією, це два майже повністю однакових смартфони – звісно, крім розмірів. Samsung обіцяє 7 років оновлень ОС та функції безпеки для усіх трьох телефонів, включно з Galaxy S24 Ultra. Молодші моделі коштують $800 та $1000.

Також всі три телефони отримали нові функції штучного інтелекту Galaxy AI. Смартфони можуть транскрибувати розмови у текст і автоматично резюмувати їх, змінювати тон тексту, редагувати фото у заданому стилі, переміщувати об’єкти на них та багато іншого. Деякі можливості працюють через хмару, але функції перекладу у клавіатурі та редагування фото працюють на самих апаратах.

Порівняно з попередниками, екрани Samsung Galaxy S24 та S24 Plus тали трохи більшими (6,2” і 6,7” – збільшення на 0,1 дюйма). Зросла їхня максимальна яскравість – до 2600 ніт проти 1750 ніт минулого року. Камери майже не змінилися: кожна модель має 50 МП основний датчик, 12 МП надширококутний об’єктив та 10 МП телефото з x3 оптичним збільшенням.

Galaxy S24 та S24 Plus отримали процесор Snapdragon 8 Gen 3 у Північній Америці та Samsung Exynos 2400 з відеоядром Xclipse 940 на архітектурі AMD RDNA 3 у Європі. Менший S24 поставляється з 8 ГБ оперативної пам’яті та має 128, 256 ГБ або 512 ГБ накопичувач (найбільший варіант лише для Європи), тоді як S24 Plus має 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ сховище даних. Місткість батареї дещо зросла порівняно з минулим роком: 4000 мАг в S24 та 4900 мАг у S24 Plus. Максимальна швидкість заряджання лишилась такою ж: 25 Вт та 45 Вт відповідно. Обидва телефони підтримують бездротову зарядку через Fast Wireless Charging 2.0 з потужністю до 15 Вт.

На відміну від топового флагмана, S24 і S24 Plus мають алюмінієву, а не титанову раму, також вони отримали захист IP68. Можливі кольори: чорний, сірий, фіолетовий і жовтий. В Україні телефони вже доступні для попереднього замовлення з ціною від 37 999₴ та від 46 999₴.

Джерело: Samsung