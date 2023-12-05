Штучний інтелект інтегрують у порносайти — для перевірки повноліття користувачів

Велика Британія оновила правила щодо перевірки віку, щоб обмежити дітей від доступу на порносайти, і пропонує серед іншого, використовувати штучний інтелект.

Законний вік для перегляду порно в Британії — 18+. Однак, як повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Управління уповноваженого у справах дітей Англії за 2021-2022 роки, у середньому діти вперше бачать онлайн-порнографію у 13 років, тоді як майже чверть стикається з нею до 11 років, а кожна десята дитина – у віці 9 років.

«Незалежно від підходу, ми очікуємо, що всі сервіси забезпечуватимуть надійний захист дітей від порнографії, а також дбатимуть про те, щоб права на конфіденційність і свободи доступу дорослих до легального контенту були захищені», — сказала генеральний директор медіарегулятора Ofcom Мелані Доус.

Штучний інтелект, як повідомляється, зможе оцінювати вік за рисами обличчя користувача. Щоправда, для цього знадобиться зробити селфі та завантажити його на сайт, що не дуже порадує прихильників конфіденційності. Як власне й інші методи, які включають перевірку через банк, або завантаження посвідчення особи з фото (паспорт чи водійські права) із верифікацією кредитної картки.

Регулятор заявив, що безпечніші для конфіденційності методи, як от самостійне підтвердження віку чи онлайн-платіж, або повідомлення з попередженням — більше не відповідають стандартам перевірки віку.

Остаточні рекомендації Ofcom опублікує на початку 2025 року.

Подібний закон про обов’язкову перевірку віку на порносайтах шляхом надання посвідчення особи вже діє в кількох штатах США — зокрема й у Луїзіані, де після введення в дію правил трафік сайту Pornhub впав на 80%, і власники вирішили його взагалі заблокувати.