Штучний інтелект Nvidia здатен перетворити ігрових персонажів на чат-ботів – NPC з «унікальною» взаємодією

Під час проведення Game Developers Conference компанія Nvidia показала, як розробники можуть використовувати її інструменти штучного інтелекту «цифрової людини» для озвучування, анімації та створення діалогів для персонажів відеоігор.

Так, Nvidia показала відео з технічної демонстрації Covert Protocol. Воно наочно демонструє, як її інструменти штучного інтелекту можуть дозволити NPC реагувати унікальними способами на взаємодію гравців, генеруючи нові відповіді, які відповідають ігровому процесу.

У демоверсії гравець бере на себе роль приватного детектива, виконуючи цілі на основі розмов із NPC, якими керує штучний інтелект. Nvidia стверджує, що кожне проходження є «унікальним», оскільки взаємодія гравців у реальному часі призводить до різних результатів гри. Джон Спітцер, віцепрезидент Nvidia з розробників і продуктивних технологій, каже, що технології ШІ компанії «можуть створити складну анімацію та розмовне мовлення, необхідні для того, щоб цифрові взаємодії відчулись реальними».

Демонстрація Covert Protocol не показує, наскільки ефективні ці NPC на основі ШІ для реального ігрового процесу, натомість демонструє добірку кліпів NPC, які видають різні голосові ланцюги. Подача голосу та анімація синхронізації губ виглядають як роботизовані, наче справжній чат-бот говорить з вами через екран.

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Covert Protocol було створено у співпраці з ігровим стартапом Inworld AI та з використанням технології Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE). Inworld планує випустити вихідний код Covert Protocol «найближчим часом», щоб заохотити інших розробників використовувати технологію цифрових людей ACE. Inworld також оголосив про партнерство з Microsoft у листопаді 2023 року, щоб допомогти розробити інструменти Xbox для створення персонажів, історій і квестів на основі ШІ.

Nvidia також продемонструвала роботу технології Audio2Face. Її показали у відео майбутньої MMO World of Jade Dynasty, де продемонстровано синхронізацію губ персонажа з англійською та китайською мовами. Ідея полягає в тому, що Audio2Face полегшить створення ігор кількома мовами без ручної повторної анімації персонажів. Інший відеоролик майбутнього бойовика Unawake демонструє, як Audio2Face можна використовувати для створення анімації обличчя під час кінематографії та ігрового процесу.

Джерело: The Verge

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