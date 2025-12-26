Штучний інтелект створив 50 нових мільярдерів у 2025 році: в лідерах — бос стартапу з маркування даних

Штучний інтелект / Depositphotos

У 2025 штучний інтелект залишався не тільки модним словом, а й масово створював нові статки. За рік компанії, що пов’язані з ШІ, зробили мільярдерами аж понад 50 засновників і топменеджерів.

Перший гучний випадок стався вже у січні — китайський стартап DeepSeek випустив модель з відкритим кодом, навчену з використанням значно меншої обчислювальної потужності, ніж у великих американських гравців. Хоче це і ставили під сумнів. Реліз моделі сколихнув фінансові ринки, обвалив акції й миттєво привів засновника компанії Ляна Веньфена до клубу мільярдерів. Його статок нині оцінюють у $11,5 млрд.

Після цього закріпила за собою успіх Anthropic, яка розробила модель Claude. Компанія залучила $3,5 млрд з оцінкою $61,5 млрд, зробивши всіх сімох співзасновників мільярдерами. Загалом у 2025 році Anthropic отримала від інвесторів $16,5 млрд, а у вересні її оцінка зросла вже до $183 млрд.

Протягом року новини про штучний інтелект і раптовий успіх перестали дивувати. За даними Crunchbase, цього року інвестори вклали понад $200 млрд у сектор штучного інтелекту попри всі заяви про “бульбашку”, яка лусне. Стартапи, що працюють з ШІ, отримали близько 50% всього світового венчурного фінансування, що на 16% більше, ніж у 2024-му.

Купу грошей вдалося заробити не тільки розробникам моделей, а й тим, хто забезпечував інфраструктуру. У січні президент США Дональд Трамп оголосив про проєкт Stargate — спільну ініціативу OpenAI, SoftBank та Oracle із бюджетом у $500 млрд на будівництво центрів обробки даних. Після цього Meta, Alphabet і Microsoft заклали по понад $65 доларів лише на ШІ-інфраструктуру протягом року. А вже наприкінці листопада Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство.

Цей попит створив нову хвилю мільярдерів серед компаній, які забезпечують “фундамент” для ШІ. Йдеться про співзасновників Astera Labs, девелопера дата-центрів Fermi, виробника чіпів ISU Petasys, компанії Sanil Electric та хмарного провайдера CoreWeave.

Окремою темою стала війна за кадри. У червні Meta придбала 49% стартапу з маркування даних Scale AI за понад $14 млрд. Угода оцінила компанію приблизно в $29 млрд і зміцнила позиції цього сегмента ринку. Генеральний директор Scale AI Александр Ванг приєднався до Meta як головний директор зі штучного інтелекту. Його співзасновниця Люсі Го, яка залишила компанію ще у 2018 році, зберегла частку й на короткий час стала наймолодшою self-made мільярдеркою у світі зі статком близько $1,4 млрд.

Після цієї угоди штучний інтелект дедалі більше цікавив конкурентів. Частка засновника Surge AI Едвіна Чена оцінюється приблизно в $18 млрд — компанія заробила $1,2 млрд доходу лише за минулий рік і отримала оцінку $24 млрд. У жовтні стартап Mercor після раунду на $250 млн доларів досяг оцінки $10 млрд, зробивши трьох 22-річних співзасновників наймолодшими мільярдерами в історії, які здобули статки самостійно.

Окремо зростання торкнулося мультимодального ШІ. Після запуску Sora 2 від OpenAI стрічки соцмереж заполонили ШІ-згенеровані відео та зображення. На цьому тлі ElevenLabs залучила $100 млн при оцінці $6,6 млрд, а її співзасновники Маті Станішевський та Пйотр Дабковський також увійшли до списку мільярдерів.

ШІ дедалі активніше використовують і в повсякденній роботі. За даними Gallup Workplace, частка працівників, які щотижня користуються ШІ, зросла з 11% у 2023 році до 23% у 2025-му. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що до 30% коду компанії вже пишеться за допомогою штучного інтелекту.

На цьому тлі стартап Anysphere, який розвиває інструмент для програмування Cursor, у листопаді отримав оцінку $29 млрд. Серед його клієнтів понад половина компаній зі списку Fortune 500, а всі чотири співзасновники стали мільярдерами. А також свої частки отримали компанії з ігор, перекладу мов і робототехніки: Paper Games, TransPerfect та Orbbec зробили своїх засновників мільярдерами.

Джерело: Forbes