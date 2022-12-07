Adobe Stock дозволив продаж зображень, створених штучним інтелектом – з низкою обмежень, що дозволяють дотримуватися авторського права

Компанія Adobe оголосила, що сервіс стокове фото Adobe Stock дозволить художникам продавати зображення, створені штучним інтелектом. Бажаючим це зробити необхідно дотримуватися низки обмежень:

Художник повинен володіти зображенням (або мати права на його використання)

Твір має бути представлений як ілюстрація (навіть фотореалістичний)

Твір має бути позначений як «Сгенерований ШІ» у назві

Крім того, кожна робота, створена за допомогою ШІ, повинна відповідати новим «Керівним принципам Adobe щодо змісту, згенерованого ШІ» Правила вимагають, щоб художник включав реліз моделі для будь-якої реальної людини, реалістично зображеної у творі. Твори, які містять зображення людей або вигаданих брендів, персонажів або властивостей, потребують дозволу на власність, що підтверджує, що художник має всі необхідні права для ліцензування контенту в Adobe Stock.

Поява цього року таких інструментів синтезу зображень, як Stable Diffusion, Midjourney та DALL-E, відкрило, здавалося б, безмежне джерело згенерованих творів мистецтва, які можуть імітувати поширені художні стилі. Кожен інструмент ШІ дозволяє художнику створювати роботу на основі текстового опису, що називається підказкою.

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Реакція на згенерований контент сервісів розміщення зображень є неоднозначною. Shutterstock спочатку видалив частину згенерованого мистецтва, але пізніше змінив курс, співпрацюючи з OpenAI у розміщенні робіт ШІ на сайті. Наприкінці вересня Getty Images заборонив художні твори ШІ, побоюючись проблем із авторськими правами, що не були повністю обґрунтовані юридично.

Крім юридичних моментів, твори мистецтва, створені ШІ, виявилися проблемними з погляду етики. Дехто критикував здатність ШІ відтворювати витвори мистецтва у стилі художників, що нині живуть, особливо з урахуванням того, що ШІ «вивчили» цю здатність аналізуючи несанкціоновані фрагменти у мережі.

Незважаючи на ці протиріччя, Adobe відкрито підтримала зростаючу тенденцію генерації зображень, яка не демонструє жодних ознак уповільнення.

«Я впевнена, що наше рішення відповідально приймати контент, створений за допомогою ШІ, піде на користь як клієнтам, так і авторам», — каже Сара Касільяс, старший директор з контенту Adobe Stock. — «Знання стилю, художні навички, смак та уява мають вирішальне значення для успіху на ринку, де клієнти вимагають якості, і це ті атрибути, які наші успішні учасники продовжують привносити незалежно від того, які інструменти вони обирають».

Джерело: Ars Technica